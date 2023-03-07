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Синоптик Вильфанд посоветовал жителям Москвы не ждать весеннего тепла на текущей неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что в Москве до конца текущей недели весенней погоды ожидать не стоит.
Синоптик Вильфанд посоветовал жителям Москвы не ждать весеннего тепла на текущей неделе
  • РИА Новости

«В ближайшую ночь на вторник прогнозируется -5…-7 °С, по области до -10 °С. А в ночь на среду ожидается -8…-10 °С, по области до -15 °С. Днём 8 марта температура начнёт стремительно повышаться, поскольку изменится циркуляция, и во второй половине дня она достигнет +2 °С», — сообщил Вильфанд.

Он также отметил, что в остальные дни ожидается около 0 °С. При этом в ближайшие выходные, 11 и 12 марта, в столице вновь пойдёт снег.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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