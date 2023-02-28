Синоптик Варакин предупредил, что в ночь на 8 марта в Подмосковье похолодает до -15 °С

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ждёт жителей Московской области в начале марта, а также в Международный женский день.

По его словам, 2 марта жителей Центрального федерального округа, включая Подмосковье, Владимирскую, Рязанскую, Калужскую области, ожидает днём оттепель до 0 °С, а в центре Москвы — до +2 °С. Однако с 6 по 8 марта придёт похолодание.

«Международный женский день жители Ярославской, Московской, Тверской и Владимирской областей будут встречать морозной погодой. Ночью, я не исключаю, что температуры будут в районе -13…-15 °С», — предупредил Варакин.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.