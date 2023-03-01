Метеоролог Варакин рассказал о сроках прихода весны в регионах
- РИА Новости
В беседе с «Парламентской газетой» он также отметил, что местами могут быть кратковременные похолодания, заморозки.
Как рассказал Варакин, весной возможны сильные скачки температуры, что ожидается, например, в европейской части России.
«Такая погодная нервозность приводит к тому, что усиливается количество опасных явлений. Это и шквалистые ветра, и градобитие, и половодье из-за сильных ливневых осадков, когда за один день выпадает от 30 до 80% месячной нормы, а иногда и до двух месячных норм. Интенсивность этих явлений будет нарастать, и к таким ситуациям нужно быть готовыми», — пояснил он.
Ранее Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.