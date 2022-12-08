Аншлаг и овации: как театр Ла Скала открыл сезон оперой «Борис Годунов»

Миланский театр Ла Скала, несмотря на недовольство украинского генконсула и отдельных активистов, открыл новый сезон оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов», главную партию в которой исполнил российский бас Ильдар Абдразаков. Премьерный показ собрал аншлаг и увенчался 13-минутной овацией, а среди почётных гостей вечера были деятели культуры, дипломаты, политики и предприниматели.

В среду, 7 декабря, миланский театр оперы Ла Скала открыл новый сезон постановкой «Борис Годунов». На премьере собрались высокопоставленные гости, включая премьера Италии Джорджу Мелони, президента республики Серджо Маттареллу, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, других политиков и представителей богемы и бизнеса.

Гости поделились мнением о постановке и русской культуре в целом. Так, премьер Мелони отметила, что не разделяет полемики по поводу русской культуры, несмотря на ситуацию на Украине. Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана призвал не делать культуру частью противоречий, а председатель сената Италии Иньяцио Ла Русса заявил, что великое искусство не имеет цвета.

«Я люблю хорошую оперу. Мусоргский феноменален, Чайковский тоже феноменален», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Перед премьерой в центре Милана приняли строгие меры безопасности: площадь перед театром вместе с прилегающими дорогами была перекрыта полицией. Попасть за ограждения могли только обладатели билетов, стоимость которых доходила до €3 тыс. Как объяснили в пресс-службе театра, введение особых мер безопасности — явление вполне стандартное. Пользуясь тем, что на премьеры собирается множество влиятельных людей, разнообразные активисты пытаются привлечь к себе внимание всеми доступными способами.

Вот и утром в день премьеры «Бориса Годунова» экоактивисты облили фасад театра краской. Целью было обратить внимание политиков на проблемы загрязнения окружающей среды и глобального потепления. Коммунальные службы оперативно отмыли пятна, а активисты были задержаны. Во второй половине дня к театру Ла Скала подоспели другие протестующие, несогласные с социальной политикой республики и ростом цен на коммунальные услуги. Порядка 50 человек попытались силой прорвать ограждение, но были остановлены полицией. Не обошлось и без проукраинских активистов, огорчённых решением руководства театра начать сезон русской оперой: около двух десятков человек устроили пикет с кричалками, но особого внимания к себе не привлекли.

Как отмечает издание Corriere della Sera, вскоре после открытия дверей фойе театра стало напоминать консервную банку из-за огромного количества зрителей. Критики газеты, присутствовавшие на открытии сезона, высоко оценили представление, поставив наивысший балл Ильдару Абдразакову, который исполнил главную роль, и отметив отличную работу дирижёра Рикардо Шайи. Публика также была в восторге от оперы, многие роли в которой исполнили российские певцы: помимо Абдразакова, в постановке приняли участие Алексей Марков, Анна Денисова и приглашённый солист Мариинского театра Дмитрий Головнин. Как отметили репортёры, по завершении выступления из зала не прозвучало ни одного неодобрительного возгласа или свиста, а вот овации продлились 13 минут.

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О решении открыть новый сезон в Ла Скала оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов» было объявлено в июне 2022 года. Как впоследствии уточнил директор театра Доминик Мейер, репертуар не направлен против Украины и формировался ещё три года назад: в него также включены «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева.

Главный дирижёр Ла Скала Рикардо Шайи заявил, что отказываться от Пушкина и Мусоргского — то же самое, что отказаться от Данте и Шекспира.

Несогласие с включением произведений русских композиторов в репертуар Ла Скала выражал генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш, поскольку, по его словам, украинская община Италии восприняла программу негативно. В дополнение к этому дипломат обвинил итальянцев в поддержке «российской пропаганды».

Мэр Милана Джузеппе Сала, комментируя высказывание Картыша, заявил, что протест против «Бориса Годунова» показался ему «действительно неправильным поступком со стороны консула», а замминистра культуры Италии Витторио Згарби назвал призывы отменить оперу глупостью, добавив, что это произведение — «шедевр, принадлежащий человечеству».