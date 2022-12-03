«С Арктики закачало холодный воздух»: синоптики рассказали, когда в столичном регионе закончатся морозы

В столичном регионе наблюдается аномально холодная погода, рассказали в беседе с RT синоптики. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температурные показатели находятся на семь-восемь градусов ниже нормы. По его словам, к привычным для текущего времени года показателям погода вернётся ориентировочно после четверга, 8 декабря. Между тем в МЧС опубликовали ряд рекомендаций для граждан в условиях холодной погоды.

Синоптики заявили RT, что в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, однако после середины предстоящей недели наметится потепление, которое приведёт столбики термометров к нормальным для этого времени значениям.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что погода в текущие выходные дни будет «очень холодной», а температурные показатели будут на семь-восемь градусов ниже нормы.

«В два последних дня рабочей недели были очень низкие температуры. Такая погода характерна для новогодней ночи, но не в Москве, а в Архангельске. Последний раз такая погода, с подобными низкими температурами, была ровно 20 лет тому назад, в начале декабря 2002 года. То есть это не частое событие», — отметил собеседник RT.

Специалист связывает такую низкую температуру с мощным антициклоном, центр которого находится над Москвой.

«Поскольку стоит антициклон, осадков не ожидается... Ночью сегодня будет -12...-14 °C. Днём в воскресенье температура повысится, но не сильно. Максимальное значение -7...-9 °C», — рассказал Вильфанд.

Синоптик также обратил внимание на то, что и первая часть предстоящей рабочей недели будет холодной.

«Ночью в понедельник -13...-15 °C, днём -8...-10 °C. И повышения температуры можно ждать только во второй половине недели. Начиная с четверга-пятницы температура будет повышаться до нормальных значений», — заключил он.

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, что наблюдаемый в столичном регионе холод пришёл из Сибири.

«В районе Омска, Новосибирска, Екатеринбурга с Арктики закачало холодный воздух. И там ещё неделю назад была аномалия, где-то на 14 градусов ниже нормы. Вот этот холод дотянуло до нас. Но нам повезло, что он нас чуть-чуть зацепил, потому что на западе сейчас тепло стоит», — пояснил синоптик.

По его словам, по текущим температурным показателям «от Мурманска и до Новой Земли» теплее, чем в районах Москвы, в этих регионах температура составляет около 0 °C. Как отметил Цыганков, сейчас это тепло приближается к столичному региону.

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«Мы уже сегодня почувствовали некоторую «оттепель». То есть на пару дней, сегодня-завтра, у нас будет потеплее», — сказал он.

По его словам, в ночь на воскресенье, 4 декабря, будет около -12...-14 °C. Днём в воскресенье температура будет колебаться в диапазоне -7...-9 °C. В ночь на понедельник, 5 декабря, столбики термометра покажут -13…-15 °C, а днём будет -8...-10 °C.

В ночь на вторник, по данным Цыганкова, ожидается -11...-13 °C, днём -6...-8 °C. В ночь на среду -7...-12 °C, днём -4...-9 °C. После этого, сказал синоптик, можно рассчитывать на некоторое потепление.

«Уже к четвергу мы ожидаем, что к нам подойдёт тёплый фронт и даст облачность, снег и повышение температуры. Со среды на четверг облачно, снег и температура ещё низкая, примерно -7...-12 °C. В четверг также облачно и снег, но днём уже -2...-7 °C. В ночь с четверга на пятницу облачно и небольшой снег, прогнозируется -3...-8 °C», — сказал он.

Как обратил внимание Цыганков, речь идёт о разницах температур примерно в два раза.

МЧС предупреждает об аномальном холоде

Между тем в субботу, 3 декабря, ГУ МЧС по Москве распространило предупреждение об аномально холодной погоде. По оценкам ведомства, речь идёт о среднесуточной температуре воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы.

В МЧС порекомендовали жителям столичного региона теплее одеваться, прикрывать на улице тёплым шарфом рот и нос, чтобы предотвратить резкое поступление холодного воздуха, а также носить сухую и свободную обувь, чтобы исключить нарушение кровообращения ступней.

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Также в ведомстве посоветовали надевать головной убор, поскольку непокрытая голова приводит к потере около 30% тепла.

Наряду с этим рекомендуется не стоять на морозе, а двигаться, укрываться от ветра и использовать для обогрева ближайшие помещения, такие как магазины и подъезды жилых домов.

Кроме того, по приходу домой в МЧС посоветовали не употреблять сразу горячий чай и не принимать горячий душ или ванну.

«При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре», — пояснили в ведомстве.

Помимо прочего, в МЧС посоветовали автомобилистам иметь при себе заряженный телефон, запас топлива, тёплые вещи, а также буксировочный трос и инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля.