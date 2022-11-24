В Челябинской области похолодает до -29 °С
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«В ночь на 26 ноября снегопады прекратятся по всей территории Челябинской области. При этом на Южном Урале похолодает до -29 °С. Ночью 27 ноября мороз опять вернётся — термометры покажут -27 °С», — заявили синоптики.
По прогнозу, холодно будет и днём — до -19...-20 °С.
«Аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы до семи градусов ожидается по 29 ноября включительно», — добавили в ЦГМС.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни.