Жителей Приморья предупредили о похолодании до -25 °C на текущей неделе по ночам

В Примгидромете сообщили, что на этой неделе в Приморском крае температура воздуха будет ниже климатической нормы на 5—8 °С.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В понедельник, 28 ноября, южный циклон принесёт осадки, местами сильные. Днём во вторник, 29 ноября, влияние циклона уменьшится, но небольшие осадки сохранятся в центральных районах. Начнётся постепенное понижение температуры.

В ночь на среду, 30 ноября, местами небольшой снег. Ночью -12...-19 °C, на северо-востоке до -25 °C. Днём -10...-18 °C, на северо-востоке до -21 °C.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова в беседе с URA.RU рассказала, какой будет зима в регионе.