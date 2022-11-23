Климатолог Иошпа заявил о приостановке глобального потепления

Климатолог ЮФУ Александр Иошпа прокомментировал ситуацию с глобальным потеплением.

В беседе с rostovgazeta.ru он выразил мнение, что в настоящее время этот процесс приостанавливается, наблюдается его региональный тип — если в одном регионе идёт потепление, то в другом — похолодание.

Как отметил Иошпа, в 1960 году американские учёные дали прогноз на 2000 год, согласно которому уровень океана поднимется на метр.

«Но если бы это произошло, мы бы уже жили практически на берегу Чёрного моря. В целом, понятно почему был дан именно такой прогноз. Американцы прогнозировали подъём температуры воздуха на три градуса. В то время, как в Ростовской области за столетний период среднегодовая температура поднялась не более чем на 0,6 °С», — пояснил эксперт.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова в беседе с URA.RU рассказала, какой будет зима в регионе.