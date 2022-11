Искусство без границ: российские музыканты стали номинантами на премию «Грэмми»

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи, ежегодно присуждающая музыкальную премию «Грэмми», обнародовала список номинантов в 91 категории. Среди кандидатов оказались и российские музыканты, ведущие профессиональную деятельность в разных странах Европы и в США. Среди них — композитор и продюсер Тимофей Резников, а также пианист Даниил Трифонов.

Ежегодная музыкальная премия «Грэмми», вручаемая Американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи, объявила номинантов 65-го сезона. Среди них есть и российские музыканты.

Композитор и продюсер Тимофей Резников номинирован вместе с известным французским диджеем Дэвидом Геттой с лучшей танцевальной/электронной записью. Музыкальный дуэт работал над песней I'm Good (Blue).

Сам Гетта отзывается о Резникове как о большом профессионале, работать с которым — одно удовольствие.

«Работать с Тимофеем всегда в радость. Он высококвалифицированный продюсер, который продолжает играть важную роль в моей работе в студии», — приведены слова Гетты на официальном веб-сайте Резникова.

Пианист с мировым именем Даниил Трифонов представлен в номинации «Лучшее классическое инструментальное соло» за альбом-посвящение баховской эпохе The Art of Life, в котором он исполнил музыкальные произведения самого Баха, а также его сыновей.

В номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом» представлен дирижёр и клавесинист Максим Емельянычев, записавший альбом Eden с музыкальным коллективом Il Pomo D’Oro. В настоящее время Емельянычев является главным дирижёром Шотландского камерного оркестра.

Также на russian.rt.com «Богатое музыкальное наследие в современном формате»: группа из Сибири приняла участие в проекте «Грэмми» Global Spin

Мультиинструменталиста на сайте оркестра называют «вспышкой света, озарившей музыкальную сцену» Шотландии.

Ещё один российский музыкант, представленный в списке номинантов, — Кирилл Кузьмин. Он состоит в оперной труппе Houston Grand Opera. Артист претендует на награду за лучший классический вокальный альбом How Do I Find You.

Кроме того, в категории «Лучшая современная классическая композиция» представлена работа советского и российского композитора Софии Губайдулиной.

Всего на премию претендуют номинанты в 91 категории, включая «Лучший альбом разговорного и поэтического жанра», а также «Лучший саундтрек к видеоиграм».

В числе лидеров по количеству номинаций значится певица Бейонсе, представленная в девяти категориях. За всю свою карьеру она установила рекорд по количеству номинаций (88) и наград (28).

На втором месте — рэп-исполнитель Кендрик Ламар, номинированный восемь раз, а на третьем — британская артистка Адель, которая уступает Бейонсе всего в двух категориях.

Итальянская группа Maneskin, одержавшая победу на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, претендует на звание лучших новых артистов.

Представители старой гвардии, шведская поп-группа ABBA, которая вернулась на сцену после 40-летнего перерыва, будет бороться за награду как лучший поп-дуэт или группа. Также в номинации представлены Камила Кабельо и Эд Ширан, Coldplay и BTS, Post Malone и Doja Cat. Более того, ABBA претендует на призы ещё трёх категориях: «Лучшая запись» (Don't Shut Me Down), «Лучший альбом» и «Лучший поп-вокальный альбом».

Нора Джонс, Диана Росс, Келли Кларксон и Майкл Бубле соперничают в категории «Лучший традиционный вокальный поп-альбом». Известные музыканты Брайан Адамс, Оззи Озборн, а также рок-группы Muse и The Black Keys числятся в рядах претендентов на награду за лучшую песню, альбом и перфоманс в категориях «рок» и «метал».

Лауреатов объявят 5 февраля 2023 года.

Лучшей песней 2022 года была признана Leave the Door Open, исполненная дуэтом Silk Sonic, в состав которого входят Бруно Марс и Андерсон Пак. Лучшей певицей стала Оливия Родриго, а приз в номинации «Лучший альбом года» достался музыканту и композитору Джону Батисту.