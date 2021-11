«С изысканным мастерством поворачивают время вспять»: как критики и поклонники встретили новый альбом группы ABBA

В пятницу, 5 ноября, вышел новый альбом группы ABBA — Voyage, первый диск шведской четвёрки за 40 лет. В него вошли десять композиций, две из которых были представлены в сентябре 2021-го. Поклонники коллектива тепло встретили альбом, отмечая, что новые песни напоминают классические работы ABBA и вызывают ностальгические чувства. Однако некоторые музыкальные критики сочли диск неактуальным.

В пятницу, 5 ноября, вышел новый альбом шведской группы ABBA — Voyage. Он стал первым диском коллектива за 40 лет. В 1981 году четвёрка выпустила пластинку The Visitors, а в 1982-м объявила о распаде. Новый диск включает десять новых композиций, две из которых были представлены в сентябре 2021 года.

Поклонники ABBA тепло встретили воссоединение группы. В Twitter одни пользователи выражают свою радость в связи с релизом диска и рассказывают, что новые песни заставили их прослезиться, другие делятся ностальгическими воспоминаниями, связанными с творчеством коллектива.

«Снова чувствую себя маленькой девочкой, которая слушает, как её родители поют Mamma Mia в караоке», — пишет одна из пользовательниц Twitter.

«Я наслаждался песнями ABBA в юношестве. Приятно осознавать, что столько лет спустя мы услышим новый материал. Одна из первых новых песен вызвала у меня ностальгические воспоминания об их музыке времён моей юности», — говорится в другом сообщении.

Многие слушатели высоко оценивают новые песни и сходятся во мнении, что они похожи на классические работы ABBA. Некоторые отмечают, что «проникновенные тексты» делают звучание группы «немного более зрелым».

«В целом 8/10. Ничего революционного, просто возвращение к (прежней. — RT) форме для работающего по шаблону, но очень талантливого квартета. Обожаю ABBA!» — пишет один из блогеров.

«70-летние (артисты. — RT) с изысканным мастерством поворачивают время вспять», — вторит ему другой автор.

На одну из пользовательниц Twitter особое впечатление произвело исполнение вокальных партий Агнетой Фэльтског, которое, по мнению блогера, не изменилось, несмотря на продолжительный перерыв в творчестве группы.

«Голос Агнеты, как всегда, звучит просто изумительно. Я, чёрт побери, поверить не могу, что она звучит точно так же. Я так её люблю», — говорит автор комментария.

Некоторые пользователи сети более подробно разбирают альбом и рассказывают, какие песни им особенно понравились. Среди фаворитов оказалась композиция Keep An Eye On Dan, представляющая собой печальный монолог разведённой женщины.

«Интересная песня, самая мрачная во всём альбоме. Она действительно чертовски мрачная... на данный момент это самая лучшая песня. ABBA всегда умели выдавать отличную мелодраму, но в этой композиции планка поднимается ещё выше», — считает один из блогеров.

Нарекания у слушателей вызвали песни I Can Be That Woman, No Doubt About It и Little Things. Последнюю некоторые и вовсе назвали худшей композицией в истории коллектива.

Мнение музыкальных критиков во многом совпало с реакцией широкой аудитории. При этом то, что многие слушатели считают достоинствами нового альбома, эксперты описывают преимущественно в негативном ключе. В частности, они остались недовольны тем, что не выступавшая 40 лет культовая группа в своих новых работах полностью игнорирует современные тенденции.

«Этот альбом нельзя назвать передовым, он не заточен на тренды и откровения. Он ничем толком не удивляет, кроме факта своего существования», — пишет автор Attitude Даррен Стайлз.

«Они выпустили альбом, который по звучанию обнадёживающе напоминает группу ABBA, пусть и более сдержанную по сравнению с тем, какой вы могли её запомнить», — считает Ник Левайн из NME.

Автор The Daily Mail Эдриан Триллс отмечает, что в творчестве ABBA всегда прослеживались две крайности: зажигательные песни вроде Waterloo и меланхоличные баллады — например, The Winner Takes It All и Slipping Through My Fingers. В новом альбоме, по мнению журналиста, музыканты остались верны традициям и представили похожие работы.

«Они стали гнаться за веяниями электронной музыки того десятилетия вместо того, чтобы самим быть законодателями мод, коими они некогда и являлись. Однако они утверждают, что работали над Voyage «совершенно без оглядки на тренды», что позволило Агнете Фельтског, Бьорну Ульвеусу, Бенни Андерссону и Анни-Фрид Лингстад проявить себя именно в том, в чём они всегда были сильны», — пишет Триллс.

Критик подчёркивает, что некоторые песни вообще не пришлись ему по вкусу: Bumblebee оказалась слишком сентиментальной, а No Doubt About It он охарактеризовал как лёгкую версию Waterloo. Однако другие работы, по мнению Триллса, всё-таки интересны некоторыми элементами, в частности вокалом Агнеты Фэльтског и Анни-Фрид Лингстад. Также ему понравилась фортепианная вставка в исполнении Бенни Андерссона в песне Don't Shut Me Down. Критик остался под впечатлением и от финальной композиции.

Автор The Guardian Джуд Роджерс в числе прочего раскритиковала песню When You Danced With Me. Её текст журналистка сочла неактуальным, поскольку героиня композиции страдает из-за проблемы, которая сегодня легко решаются с помощью железнодорожного транспорта или отправки текстового сообщения.

«Вместо того, чтобы пронзительно размышлять о прошлом, немалая часть альбома Voyage кажется безнадёжно застрявшей в нём», — отмечает Роджерс.

Кроме того, она осталась недовольна вступлением, отсылающим к кельтским мотивам и напоминающим о более ранних экспериментах ABBA с фолк-музыкой в таких песнях, как Fernando и Chiquitita. По мнению автора, «общий эффект вызывает не фольклорную ностальгию, а лёгкую тошноту».

Ника Левайна также неприятно удивил текст песни When You Danced With Me — на его взгляд, не самый удачный выбор для шведской группы, воссоединившейся спустя много лет. Журналист раскритиковал и композицию Little Things.

«Следом идёт Little Things, искрящаяся рождественская песня, приторно-слащавая даже до того, как в дело вступает детский хор. Скажем прямо, получилось бы ещё приторнее, если бы не проникновенное звучание красиво постаревших голосов Фельтског и Лингстад», — говорится в рецензии.

Несмотря на отмеченные недостатки, некоторые музыкальные эксперты пришли к выводу, что Voyage заслуживает внимания и обязательно порадует давних поклонников ABBA.

«Мне уже достаточно лет, чтобы считаться поклонником группы с самого начала её пути, и альбом Voyage меня радует, несмотря даже на то, что звучащее там иногда разит меня так же верно, как запах или проблеск давно утраченной любви, вырывая мне сердце и орудуя им, словно футбольным мячом. Этот альбом пробуждает мысли о прошлом, часть которого вспоминается с болью», — пишет Даррен Стайлз.

Джуд Роджерс, впрочем, считает, что шведской четвёрке в рамках своего возвращения стоило ограничиться двумя песнями, выпущенными в сентябре. Их критик сочла интересными и свежими, тогда как остальные — устаревшими.

«В прошлом они были на высоте, когда по-своему изменяли звучание своего времени, когда они играли глэм, диско и электронный поп, но в то же время находились чуть в стороне от этих жанров, когда их своеобразная манера исполнения возвышала их, а не принижала», — объясняет эксперт.

Воссоединение ABBA не ограничится одним альбомом. Коллектив готовит шоу Voyage: The Concert. В программу войдут 22 песни (преимущественно главные хиты группы), а на сцену «выйдут» голограммы артистов.