Ещё один Voyage: группа ABBA объявила о воссоединении

Музыканты шведской группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус объявили, что квартет снова собрался вместе. Вместе с Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад они подготовили шоу голограмм Voyage: The Concert, которое пройдёт в специальном концертном зале в Лондоне. На 5 ноября 2021 года запланирован выпуск альбома Voyage: The Album. Пока из него доступны две песни из десяти: Don't Shut Me Down и I Still Have Faith in You.

Музыканты шведской группы ABBA объявили, что снова работают вместе. Во время прямого эфира из Лондона 2 сентября Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон рассказали о подготовке нового шоу Voyage: The Concert и альбома Voyage: The Album.

После почти 40-летнего перерыва оригинальный состав группы — Ульвеус, Андерссон, Анни-Фрид Лингстад и Агнета Фельтског — вместе работали в студии. Артисты записывали не только голоса и инструментальные партии: с помощью технологии motion capture фиксировались все их движения. Этот материал будет использован в новом шоу, поскольку на сцену выйдут голограммы, названные ABBAтарами.

Специально для шоу в Лондоне строится специальный концертный зал ABBA Arena. Премьера запланирована на 27 мая 2022 года.

Для концерта отобрано 22 песни — в основном это лучшие хиты группы, а также несколько композиций, которые нравятся самим музыкантам. Также в сетлист вошли новые треки I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down, которые прозвучали во время трансляции.

Бьорн Ульвеус признался, что для него перерыва в совместной творческой деятельности группы будто бы не было, а Бенни Андрессон отметил, что привык ходить на сеансы записи как на работу.

Релиз альбома Voyage: The Album состоится 5 ноября 2021 года. В него войдёт 10 композиций. Также группа представит новую праздничную песню к Рождеству.

ABBA образовалась в конце 1960-х — начале 1970-х в Швеции. Первыми сотрудничество начали Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, позже к ним присоединились Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Состав квартета оставался неизменным на протяжении всей их творческой деятельности. В 1973 году ансамбль начал выступать на фестивалях, и уже в 1974-м обрёл всемирную популярность благодаря победе на Евровидении с хитом Waterloo. Песня занимала первые позиции в разных чартах мира.

Аналогичная судьба была уготована и другим шлягерам коллектива. Они пользовались популярностью в Австралии, Канаде, США, СССР и прочих странах Старого света.

Среди хитов ABBA разных лет — The Winner Takes It All, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Thank You For The Music, Voulez-Vous, Super Trouper, SOS, Money, Money, Money, Chiquitita и другие композиции.

Участников группы связывали не только профессиональные, но и личные отношения. Бьорн Ульвеус был женат на Агнете Фельтског с 1971 по 1979 год, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад также состояли в браке с 1978-го по 1981-й.

Некоторые время после разводов музыканты ещё работали вместе: они выпустили восьмой студийный альбом The Visitors, куда вошёл хит One Of Us, а затем сборник лучших песен с двумя новыми композициями.

Тем не менее, новые песни уже не имели прежнего успеха. Андерссон и Ульвеус совместно со знаменитым драматургом Тимом Райсом («Иисус Христос — суперзвезда») начали писать мюзикл «Шахматы». Фельтског и Лингстад сделали ставку на сольную карьеру.

Участники группы объявили о распаде коллектива в конце 1982 года. Событие было представлено как перерыв в творчестве, и музыканты не исключали, что когда-нибудь снова соберутся вместе.

Премьера «Шахмат» состоялась в 1984-м, а в 1995 году тандем Ульвеуса и Андерсона представил мюзикл «Кристина из Дювемолы» на шведском языке по произведениям писателя Вильгельма Муберга. К концу 1990-х композиторы вместе написали мюзикл Mamma Mia! на основе популярных песен четвёрки. Первый показ состоялся в лондонском Вест-Энде в 1999 году, затем спектакль был представлен на разных мировых площадках.

В 2008 году по мюзиклу сняли фильм с Амандой Сайфред и Мэрил Стрип, а десять лет спустя вышел его сиквел. Сами музыканты исполнили эпизодические роли в обеих картинах.

Кроме того, Бенни Андерссон собрал собственную группу BAO (Benny Andersson's Orkester — «Оркестр Бенни Андерсона»), в составе которой записал несколько пластинок. В 2017 году артист представил сборник фортепианной музыки Piano, куда вошли в том числе инструментальные интерпретации хитов разных лет.

Анни-Фрид Лингстад выпускала сольные альбомы ещё в 1970-х. В 1982 году вышла её третья пластинка Something's Going On, заглавный трек с которой попал в первую двадцатку Billboard Hot 100. Позже артистка записала ещё два альбома, а также сотрудничала с другими музыкантами: Филиппой Джордано, Джоном Лордом (Deep Purple), Мауро Скокко и его группой Ratata.

Агнета Фельтског также записывала отдельные работы во времена ABBA, которые пользовались популярностью в Швеции. С 1983 по 1987 год исполнительница успела выпустить три сольных альбома, которые полюбились европейской аудитории. Тем не менее, к 1990-м она стала реже появляться в публичном пространстве. В 1996 году была опубликована автобиография певицы As I Am («Вот я какая»).

В 2004 году Фельтског вернулась с альбомом кавер-версий My Colouring Book. Также она участвовала в мероприятиях по продвижению мюзикла Mamma Mia!. В 2013 году исполнительница впервые с 1987-го представила новые песни — десять треков, написанных преимущественно шведским автором песен Йоргеном Элофссоном, составили альбом под названием А.

В 2010 году коллектив ABBA вошёл в Зал славы рок-н-ролла. Музыканты не стали отмечать это событие совместным выступлением, однако собрались на 50-летие совместной творческой деятельности Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона в 2016 году в Стокгольме.