«Богатое музыкальное наследие в современном формате»: группа из Сибири приняла участие в проекте «Грэмми» Global Spin

Музыкальный коллектив Otyken из Красноярска принял участие в проекте «Грэмми» Global Spin, представляющем собой серию выступлений артистов со всего мира. Как отметил продюсер группы, организаторы сами вышли на Otyken и пригласили к сотрудничеству. В состав коллектива входят представители малочисленных народов России. В своём творчестве они объединяют современные музыкальные направления с этническими мотивами.

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи, организатор премии «Грэмми», оценила творчество коллектива из Сибири Otyken, в состав которого входят представители малочисленных народов России — чулымцев, селькупов, кетов и других. Группа с песней Genesis и снятым на неё видеоклипом приняла участие в проекте Global Spin — серии выступлений, посвящённой музыке со всего мира. Номера отобранных коллективов публикуются на официальном сайте «Грэмми» и на YouTube-канале премии.

Продюсер Otyken Андрей Чернецов на своей странице во «ВКонтакте» отметил, что инициаторами сотрудничества выступили организаторы «Грэмми», сам коллектив с ними не связывался. При этом, по его словам, организаторам было дано «прямое указание никого не брать из России», однако они «пошли вразрез с правительством США».

В беседе с RT он пояснил, что у организаторов не было выбора, так как песни группы крутят в США, Японии и других странах.

«Им пришлось пригласить нас участвовать в своей программе», — сказал Андрей Чернецов.

Продюсер отметил, что сотрудничество планировалось летом, но тогда этого не произошло по политическим причинам.

«Они должны были разместить нас ещё в августе, но американское правительство запретило им... Я сам русский, и я автор песен, в том числе Genesis. В итоге они нашли выход, представив нас как участников из Сибири. Какая разница? Всё равно все знают, что Сибирь — это Россия», — говорит Чернецов.

Otyken поют на хакасском, чулымском и русском языках. В своём творчестве они сочетают современные музыкальные направления — R&B, Dance, House — с этническими элементами. Среди них — горловое пение, игра на варгане, моринхуре и на барабанах из оленьей кожи, а также стихийный вокал.

«Центральный аспект для этой песни и остального творчества группы — вызывающее эмоциональный отклик знакомство с музыкой, доносящейся с сибирских гор на протяжении поколений», — пишут о коллективе на сайте «Грэмми».

Сценические образы артистов также весьма колоритны — в их костюмах используются шкуры животных, волчьи клыки и бивни мамонтов. Сам коллектив позиционирует своё творчество как «первобытный перформанс», способный «исцелить тело и душу» и погрузить слушателей в транс.

«Погрузись в захватывающий и полный легенд мир музыки коренных народов Сибири вместе с Otyken, коллективом, который преподносит богатое музыкальное наследие в современном формате. Выступления Otyken знакомят слушателей с традиционными стилями вокала и инструментами, со многими из которых поклонники прежде не встречались», — отмечают организаторы премии.

Проект Global Spin появился в сентябре 2021 года. Среди участников были кубинская певица и автор песен Эме Альфонсо, исполнительница рэпа из Нигерии Кэнди Бликз и филиппинский певец Felip. Организаторы проекта ставят перед собой цель «отправить аудиторию в кругосветное путешествие с помощью музыки» и «пролить свет на талантливых музыкантов по всему миру».

Андрей Чернецов отметил, что участие в проекте Global Spin для Otyken, по сути, означает, что музыканты «перепрыгнули «Евровидение», в котором они и не собирались участвовать.

«Грэмми» — раз в десять выше «Евровидения». И мы рады, что не пришлось в нём участвовать: сама атмосфера на конкурсе нам неприятна», — заключил продюсер.