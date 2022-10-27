Интересы разных этнических групп: Великобритания введёт антирасистский кодекс в музыкальной сфере

В музыкальной индустрии Великобритании с 2023 года будет действовать антирасистский кодекс. Документ содержит ряд норм, позволяющих представителям африканских, азиатских и других этнических групп претендовать на равные условия труда, финансирования и карьерного продвижения. Разработкой кодекса занялась организация Black Lives in Music по итогам отчёта 2021 года, согласно которому, чернокожие представители музыкальной сферы подвергаются дискриминации по расовому, половому и профессиональному признакам.

В музыкальной индустрии Великобритании произойдут изменения. Как сообщает The Guardian, в 2023 году будет принят кодекс, направленный на формирование антирасистского поведения. Инициатором реформ и разработкой документа выступила организация Black Lives in Music (BLIM). В положениях кодекса говорится о необходимости создания условий для интеграции, профессионального роста и продвижения по службе специалистов всех рас, а также о предоставлении им равных возможностей в обучении, заключении контрактов, надлежащем финансировании и оплате труда.

Поводом для разработки кодекса послужил отчёт BLIM от 2021 года, в котором говорится, что 63% чернокожих продюсеров и 73% исполнителей в музыкальной индустрии сталкивались с агрессией. Кроме того, более полутора тысяч представителей творческих компаний и сотрудников якобы подвергались домогательствам, издевательствам и другим видам нетолерантного отношения, выражающегося в расистских высказываниях. При этом порой они предпочитают не придавать подобные случаи огласке из страха быть уволенными.

Исполнительный директор BLIM Черисс Бомонт заявила, что музыкальные лейблы и организации обязаны создавать безопасную рабочую среду для всех — от внештатных технических сотрудников до известных артистов, а также стремиться к инклюзии и не делать акцент на различиях.

Она также подчеркнула, что необходимо проводить обязательное обучение, сбор данных и процесс отчётности на регулярной основе, поскольку, в отличие от других отраслей, корпоративные стандарты в музыкальной сфере ещё не регламентированы в полной мере.

«Сейчас ситуация напоминает Дикий Запад. В отличие от финансового и продовольственного секторов, а также сферы образования, в творческой индустрии нет подотчётности и системы регулирования полномочий», — утверждает Бомонт.

Также она упомянула, что музыканты, представляющие разные этнические меньшинства, работают в разных направлениях, но, почему-то, в них не инвестируют. Возможно, из-за устоявшегося в обществе стереотипа о том, что темнокожие музыканты выпускают только R&B и хип-хоп. Бомонт уверена, что виной этому люди на руководящих позициях, которые не хотят видеть по-другому.

Ранее о новой этике и регламентирующих стандартах, касающихся разнообразия в шоу-бизнесе, сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.

В 2020 году руководство академии объявило о постепенном введении новых стандартов «представленности и инклюзивности». На сайте организации были опубликованы правила для картин, выдвигаемых на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Нововведения коснутся всего: общей тематики, сюжетов, состава съемочной группы, актёров и всего технического персонала. Окончательно их примут в 2024 году.

Установленные нормы направлены на обеспечение равных возможностей для женщин, представителей сексуальных меньшинств, лиц разной национальной и этнической принадлежностей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.

А для того, чтобы лента была принята в номинанты на «Оскар», должны быть соблюдены как минимум два стандарта.

Один из них гласит, что уже на стадии планирования главную или одну из центральных ролей в картинах необходимо закрепить за представителем этнического меньшинства. В случае невозможности соблюдения данной нормы 30% ролей второго плана должны играть люди из двух «недостаточно представленных групп».

Согласно другому стандарту, женщины, представители сексуальных меньшинств, лица с ограниченными возможностями здоровья или люди из разных этносов должны занимать руководящие позиции (как минимум две) в команде киноленты.

Третий стандарт предполагает привлечение не менее 30% персонала киностудиями и дистрибьюторскими компаниями представителей национальных, этнических и гендерных меньшинств.

Согласно четвёртому, кинокомпании обязуются предоставить представителям меньшинств оплачиваемые стажировки или практики в разных сферах производства на всех этапах создания ленты — от разработки и постпродакшена до маркетинговой коммуникации. А в штатных подразделениях, отвечающих за рекламу, связи с общественностью и распространение контента, несколько руководящих позиций должны быть закреплены за недостаточно представленными группами.

Позднее Британская киноакадемия BAFTA опубликовала комплекс мер, направленных «на решение проблемы серьёзной нехватки возможностей и недостатка равенства». Нововведения касаются состава киноакадемии, процесса отбора номинантов и победителей премии BAFTA, а также привлечения кинематографистов из недостаточно представленных групп. Всего академия представила 120 норм.

Кроме того, в августе 2020-го в регламент Берлинского кинофестиваля были внесены изменения, согласно которым, награды для киноактёров больше не разделяются по половому признаку. «Серебряных медведей» теперь будут вручать за главную и второстепенную роли.