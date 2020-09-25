Справиться с «недостатком равенства»: BAFTA вслед за «Оскаром» меняет свои правила

Британская академия кино и телевизионных искусств вслед за организаторами «Оскара» заявила о намерении изменить свои правила. Ожидается, что благодаря новым стандартам среди членов академии, номинантов и лауреатов премии BAFTA повысится «представленность меньшинств». В 2020 году деятели кино были недовольны отсутствием женщин-режиссёров и актёров — представителей этнических и расовых меньшинств в числе номинантов. Академия пересмотрела порядок отбора претендентов на награды.

24 сентября Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) обнародовала список поправок к собственным правилам. Они затрагивают разные аспекты деятельности академии, связанные с премированием выдающихся кинематографистов.

«Единогласно одобренные советом BAFTA изменения знаменуют начало существенного культурного сдвига в Академии и призывают киноиндустрию приступить к решению проблемы серьёзной нехватки возможностей и недостатка равенства», — сообщается на сайте академии.

В начале 2020 года начался пересмотр порядка отбора лучших работ для премии BAFTA. Поводом для такого решения в том числе послужила критика прошедшей в январе церемонии со стороны афробританского режиссёра Стива Маккуина. На премию за лучшую режиссуру были номинированы одни мужчины, а в номинациях за актёрскую работу (кроме премии «Восходящая звезда») не было ни одного представителя этнических и расовых меньшинств.

В итоге была организована руководящая группа, в которую вошли председатель BAFTA Кришненду Маюмдар, председатель совета директоров BAFTA в Лос-Анджелесе Кэтрин Басби, актёр Ноэль Кларк и другие деятели индустрии. За несколько месяцев работы они сформировали комплекс из 120 мер, которые представлены в опубликованном обзоре.

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Авторы документа подчеркнули, что важную роль в процессе разработки поправок сыграли события 2020 года. Так, значительное влияние на киноиндустрию оказала пандемия коронавируса, при этом, считает руководящая группа, особенно сильно она сказалась именно на тех, кто недостаточно представлен на премии BAFTA.

«Очевидно, что те же группы населения, которые не получили признания BAFTA, в последние месяцы пострадали непропорционально сильнее. Убийство Джорджа Флойда, массовые протесты движения Black Lives Matter и продолжающаяся расовая напряжённость в США и других странах привлекли внимание к важности этой работы», — говорится в обзоре.

Изменения затронут состав академии, процесс отбора номинантов и победителей премии BAFTA, а также репрезентацию кинематографистов в различных категориях.

В течение следующих двух лет академия планирует пригласить в свои ряды по меньшей мере тысячу новых членов с правом голоса. В основном это будут лица из недостаточно представленных групп.

Всем членам академии нужно будет заполнять опросники, которые помогут выявить, в каких областях деятельности BAFTA остаются проблемы с репрезентацией. Люди, которые не примут участия в исследовании, не смогут голосовать при выборе номинантов и лауреатов премии.

Чтобы поддержать разнообразие в своих рядах, организация пересмотрит финансовые вопросы в части членских взносов. Кроме того, планируется сделать мероприятия академии более доступными для членов с ограниченными возможностями здоровья.

Что касается процесса голосования, то всем академикам с правом голоса придётся пройти «Подготовку сознательных участников голосования». Это специально разработанная программа, нацеленная на понимание общественных процессов, которые могут оказывать влияние при выборе фильмов и кинематографистов-лауреатов.

Голосование теперь будет состоять из трёх раундов: формирование длинного списка из 15 фильмов (кроме категорий «Выдающийся британский фильм» и «Лучшая режиссура», где в лонг-лист попадут по 20 работ), отбор номинантов (в разных категориях их может быть от пяти до десяти) и назначение победителей.

В голосовании будут принимать участие члены жюри, представители секций по различным аспектам производства (музыкальное оформление, операторское дело, монтаж и другие). Победителей в большинстве категорий дадут право выбирать всем членам академии с правом голоса. Исключение составляют лучшая дебютная работа, анимация, фильм на иностранном языке и документальная картина.

Важные изменения коснулись номинаций для режиссёров и актёров. Так, в лонг-листе из 20 постановщиков обязательно будут представлены по десять женщин и мужчин. Из них шестеро получат номинации.

Что касается актёров, то им запретят одновременно заявляться в категориях «Лучшая роль» и «Лучшая роль второго плана» — эта мера позволит академикам оценить больше работ и внесёт ясность в процесс отбора.

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В обзоре также содержится призыв, адресованный влиятельным деятелям киноиндустрии. Академия советует им принять во внимание новые рекомендации и содействовать повышению разнообразия.

«BAFTA — это всего лишь одна организация, работающая в одном из секторов экономики, но она весьма авторитетна, и принятые ею в данном обзоре решения будут иметь резонанс и за пределами отрасли, как на национальном, так и на международном уровне... Это наименьшее, что может быть предложено в ответ на выдающийся вклад, внесённый в этот процесс большим количеством людей, невзирая на их опыт дискриминации и отчуждения», — считают академики.

Ранее новые требования для номинантов выдвинула американская киноакадемия, ответственная за вручение премии «Оскар». Изменения, которые будут вводиться вплоть до 2024 года, рассчитаны на привлечение к деятельности киноиндустрии лиц разной расовой и этнической принадлежности, женщин, представителей ЛГБТ и людей с ограниченными возможностями здоровья.