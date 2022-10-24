За день до съёмок: СМИ сообщили об отстранении россиянки от участия в финском «Голосе»

Участницу шоу The Voice of Finland исключили из конкурса из-за наличия у неё российского гражданства, пишут местные СМИ. Продюсеры проекта объяснили, что это «не связанная с политикой развлекательная программа». При этом у вокалистки также есть паспорт Финляндии — она переехала в страну семь лет назад. Позднее организаторы предложили артистке вернуться в шоу, однако она отказалась.

Участницу музыкального телевизионного шоу «Голос» в Финляндии отстранили от борьбы за победу из-за российского паспорта. По данным местного издания Yle, Мария (имя изменено) прошла отбор на проект The Voice of Finland ещё в сентябре, а в середине октября должна была участвовать в съёмках. Однако накануне выступления исполнительница узнала, что её исключили из числа конкурсантов.

Организаторы объяснили своё решение нежеланием связывать музыкальную телепрограмму с политической повесткой.

«Голос Финляндии» — это не связанная с политикой развлекательная программа, и таковой она должна оставаться», — приводит издание текст смс-сообщения, которое один из продюсеров отправил девушке. Подчёркивалось, что она является гражданкой РФ и «вне зависимости от того, насколько безупречно её поведение на программе», дискуссия вокруг проекта приняла бы политический характер, чего организаторы допускать не намерены.

Сообщается, что, переехав в Финляндию из Санкт-Петербурга семь лет назад, Мария продолжила заниматься вокалом. В новой стране она не только строит карьеру артистки, участвуя в различных музыкальных шоу, но и обучает желающих пению.

По словам Марии, получив гражданство страны, она радовалась, что «нашла второй дом», однако новость об отстранении от шоу огорчила её. По словам певицы, ранее она не сталкивалась с подобного рода дискриминацией.

Вокалистка негодует из-за того, что на правах гражданки Финляндии она может принимать участие в голосовании на президентских выборах, однако петь со сцены в эфире телешоу ей запретили.

«Это просто уничтожило меня морально», — заявила она.

Комментируя ситуацию, исполнительный директор местного филиала британской продюсерской компании ITV Studios Пете Пааволайнен сообщил, что произошла ошибка, которая вскоре была исправлена. По его словам, решение вернуть участницу на проект было принято международным руководством компании совместно с организаторами «Голоса» и не имеет отношения к огласке темы в СМИ. Однако, по словам Марии, предложение вернуться поступило ей в субботу, 22 октября, спустя два дня после того, как журналисты связались с ITV.

Этот инцидент вызвал полемику и в самой компании. Отмечается, что одна из сотрудниц шоу, продюсер Лотта Стенруз, покинула проект из-за последних событий.

«Я больше не работаю на ITV из-за этического конфликта, который вызвала эта ситуация. Я не считаю для себя возможным поддерживать подобное решение (об отстранении участницы. — RT), поэтому сочла лучшим уволиться», — заявила Стенруз.

Пааволайнен также утверждал, что случай с Марией стал уникальным для компании и что ни в одной другой программе такого ранее не наблюдалось. Однако журналисты выяснили, что от участия в этом же сезоне финского «Голоса» был отстранён ещё один вокалист с российским паспортом. Сообщается, что он обдумывает предложение вернуться в проект.

Мария же категорически отказывается от дальнейшего участия в шоу. «После тех унижений и стресса, через которые мне пришлось пройти, я попросту не буду чувствовать себя в безопасности рядом с этими людьми», — заключила она.

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