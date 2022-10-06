«Он был настоящим эрудитом, творцом, новатором»: Джаред Лето исполнит роль Карла Лагерфельда в биографическом фильме

Американский музыкант и актёр Джаред Лето исполнит главную роль в биографической ленте о жизни знаменитого модельера Карла Лагерфельда. Также певец станет одним из продюсеров фильма. Сюжет пока держится в секрете. Известно только, что в проекте будут освещены основные события в жизни модельера и его взаимоотношения с разными людьми. Всё это будет рассказано в непредсказуемой форме и отразит необычную личность самого дизайнера. По словам Лето, Карл Лагерфельд всегда был для него источником вдохновения, а когда они познакомились, артист заверил модельера, что когда-нибудь обязательно сыграет его в кино.

Когда Карл Лагерфельд и Джаред Лето познакомились, актёр пообещал модельеру, что однажды обязательно сыграет его в кино. В ближайшее время американский артист исполнит своё обещание и сыграет Лагерфельда в предстоящем байопике о жизни иконы стиля.

Компания Лето и Эммы Ладбрук Paradox спродюсирует фильм вместе с доверенными лицами покойного дизайнера Пьером Паоло Риги, Каролиной Лебар и Себастьяном Жондо.

Пьер Паоло Риги более десяти лет был генеральным директором модного дома Лагерфельда, Каролина Лебар сотрудничала с модельером в качестве советника по бренду и делам личного характера, а Себастьян Жондо порядка 20 лет проработал телохранителем дизайнера, после чего стал консультантом по стилю в компании Лагерфельда.

Сюжет фильма пока держится в секрете. Известно только, что в ленте будут освещены основные события и связи в жизни модельера. Всё это обещают рассказать в непредсказуемой форме, отражая необычную личность самого дизайнера.

Отвечая на вопрос журналистов издания WWD, будет ли фильм историей любви, Лето пояснил, что есть множество отношений, которые нужно исследовать. По словам актёра, карьера Карла Лагерфельда длилась более 50 лет, поэтому как в личном, так и в профессиональном плане он был близок со многими людьми.

Как рассказал Джаред Лето изданию Deadline, Карл Лагерфельд всегда был для него источником вдохновения.

«Он был настоящим эрудитом, творцом, новатором, лидером и, самое главное, хорошим человеком. Когда мы встретились с командой Карла Лагерфельда, у нас немедленно возник единый творческий замысел, чтобы снять уважительную оду Карлу, одновременно расширив художественные границы того, каким может быть байопик. Я очень благодарен Каро, Пьеру и Себу за то, что они позволили нам отправиться в это путешествие вместе с ними», — отметил Лето.

В разговоре с WWD актёр признался, что его основная цель — изобразить Лагерфельда на экране как можно честнее. Артист намекнул, что уже начал погружаться в исследование личности модельера и готовиться к роли.

По словам Пьера Паоло Риги, ранее к нему нередко обращались различные голливудские продюсеры с предложением снять картину о Лагерфельде, но до встречи с Лето и Ладбрук они не соглашались на съёмки фильма, поскольку боялись, что он получится не таким, каким его хотел бы видеть сам Лагерфельд.

«Только после встречи с Джаредом и Эммой мы почувствовали настоящую уверенность в том, что для рассказа (его. — RT) истории будет использован творческий подход, который понравился бы самому Карлу. В ходе наших бесед мы установили в равной степени доверительные и вдохновляющие творческие отношения, которые позволят нам органично работать вместе над этим прекрасным проектом», — рассказал Риги.

Известный модельер Карл Лагерфельд скончался в феврале 2019 года. Он до сих пор считается одним из самых ярких и стильных людей современности.

Джаред Лето — частый гость на модных мероприятиях на протяжении многих лет. С Карлом Лагерфельдом артист часто пересекался в Сен-Тропе летом, а также на показах Chanel, в частности на осеннем показе от-кутюр в 2015 году.

© Кадр из фильма «Дом Gucci»/kinopoisk.ru

Джаред Лето давно известен своим талантом перевоплощения. В его послужном списке порядка 40 фильмов. Среди них — «Реквием по мечте», «Господин Никто», «Отряд самоубийц», «Далласский клуб покупателей» (за эту работу актёр был удостоен премии «Оскар»), «Бегущий по лезвию 2049» и т. д. Одна из недавних его работ — «Морбиус» — вышла на экраны в марте 2022 года.

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Любовь к моде также нашла отражение в актёрской карьере Джареда Лето: в 2021 году состоялась премьера биографического фильма «Дом Gucci» режиссёра Ридли Скотта. Артист сыграл одного из членов именитой семьи — Паоло. Работа не была оценена высоко, а Лето удостоился антинаграды «Золотая малина» за худшую мужскую роль второго плана.

В августе 2020 года Джаред Лето в своём аккаунте в Instagram* сообщил поклонникам, что сыграет главную роль в биографическом фильме о художнике, дизайнере и режиссёре Энди Уорхоле.

«Да, я действительно буду играть Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я очень благодарен за это и рад такой возможности», — писал артист.

Предполагалось, что основой для ленты станет книга Виктора Бокриса «Уорхол. Биография», которую адаптирует сценарист Теренс Уинтер. Однако с тех пор о фильме не было никаких новостей, и пока по-прежнему неизвестно, когда выйдет картина и какого в действительности сюжета ждать зрителям.

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