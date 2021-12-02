Карикатурные персонажи, мошенничество и уроки пикапа от Леди Гаги: в российский прокат вышел фильм «Дом Gucci»

В российских кинотеатрах начался показ драмы Ридли Скотта «Дом Gucci» с Леди Гагой и Адамом Драйвером в главных ролях. Сюжет фильма в основном сосредоточен на взаимоотношениях Маурицио Гуччи, внука основателя знаменитого бренда, с Патрицией Реджани, которая стала его женой. Действие ленты охватывает более 20 лет — с 1970-х, когда начался их роман, и до убийства Маурицио, которое организовала Патриция.

В четверг, 2 декабря, в российский прокат вышла криминальная драма Ридли Скотта «Дом Gucci». Главные роли в ленте исполнили Леди Гага и Адам Драйвер, с которым Скотт ранее сотрудничал в рамках проекта «Последняя дуэль». Также в фильме снялись Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джереми Айронс и другие.

Картина основана на реальных событиях, описанных в книге Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», однако много нового о происхождении и становлении бренда она зрителям не расскажет. Действие ленты охватывает более 25 лет, но в ней представлены лишь основные и наиболее скандальные вехи истории Gucci. Прежде всего в центре внимания кинематографистов — отношения Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), одного из членов знаменитой семьи, с женой Патрицией Реджани (Леди Гага).

События берут начало в момент знакомства героев на одной из вечеринок, где Патриция узнаёт фамилию собеседника и тут же проникается к нему симпатией. Девушка с первых кадров представлена опытным манипулятором и охотницей за деньгами и властью, однако среди всех героев именно она, благодаря прямоте и целеустремлённости, вызывает у зрителя симпатию.

Патриция бросает все силы на то, чтобы завладеть вниманием Маурицио, и действует при этом крайне навязчиво. Значительная часть фильма представляет собой своеобразные уроки пикапа от Реджани, простые и очень забавные, но в данном случае вполне действенные. Далее на экране разворачивается история любви Патриции и Маурицио — от заключения брака до расставания и последующего убийства.

Кадр из фильма «Дом Gucci»

© kinopoisk.ru

Выход фильма уже ассоциируется со скандалом. Прототипы героев и их потомки раскритиковали проект, что объяснимо: на экране все члены семьи Гуччи представлены в резко негативном свете. Так, Маурицио выглядит наивным простаком, легко поддающимся манипуляциям и практически не разбирающимся в бизнесе, а Паоло (Джаред Лето) — безумцем. Более или менее адекватным получился Альдо в исполнении Аль Пачино, но он не отличается необходимой для руководителя модного дома дальновидностью.

Патриция же в какой-то момент начинает казаться жертвой, которая пытается найти своё место в «бизнесе не для девочек», однако эту линию Ридли Скотт бросает, едва начав.

Кроме того, на экране рассказывается о мошенничестве Гуччи: махинациях с налогами, поддержке производства дешёвых подделок товаров бренда и плагиате. Учитывая, что другая сторона бизнеса не показана в принципе, у аудитории может создаться впечатление, что империя строилась исключительно нелегальными способами.

С другой стороны, маловероятно, что кто-то всерьёз решит идентифицировать героев «Дома Gucci» с прототипами: экранные представители семейства слишком утрированны и карикатурны, что с точностью передано посредством прекрасной актёрской игры и подчёркнуто продуманными образами. Такой подход к изображению персонажей и соответствующая интерпретация событий превращает ленту с биографической основой в фарс. Всё это выглядит весело и увлекательно, с точки зрения аудитории, не имеющей отношения к жизни семьи, однако неизбежно заденет тех, кто участвовал в этих событиях.

Кадр из фильма «Дом Gucci»

© kinopoisk.ru

Несмотря на внушительный хронометраж — «Дом Gucci» идёт более 2,5 часов — смотреть фильм легко. Захватывает, прежде всего, первая половина проекта, посвящённая манипуляциям Патриции. Они сами по себе забавны, но особенно эффектно смотрятся в исполнении Леди Гаги, сумевшей убедительно передать яркий темперамент своей героини.

К моменту расставания Патриции и Маурицио сюжет проседает, но ненадолго: повествование спасает появление практически неизвестного на тот момент Тома Форда, который возрождает бренд и начавший наскучивать фильм.

Радует и проработка мотивации и перемен в характерах персонажей. Например, не вызывает вопросов решение Патриции «заказать» мужа — с учётом её характера и ограниченных взглядов, на которых авторы фильма неоднократно заостряют внимание, такой поворот кажется вполне возможным. Объяснению поддаётся и новый роман Маурицио.

Слабо аргументирована разве что трансформация главного героя. Будучи на протяжении практически всей истории безобидным простачком, в какой-то момент он резко меняет своё отношение к происходящему, что оказывает сильное влияние на его жизнь, а также на судьбу Патриции. Интересующиеся зрители могут найти для себя несколько возможных причин такого развития событий, но ни одна из них не кажется убедительной.

Естественно, в фильме о модном доме Gucci особое внимание уделено стилю. Действие первой половины фильма разворачивается в Италии — практически каждый кадр выглядит как открытка с изображением красивых девушек с макияжем, причёсками, в платьях в стиле 1970-х и 1980-х и на каблуках даже там, где они не к месту. Красивые итальянцы в дорогих брюках играют в американский футбол на газоне перед шикарной виллой, в кадре постоянно мелькают ретро-автомобили, дизайнерские сумки и броские украшения, а за кадром звучит итальянская музыка. Однако всё это не помогло в точности воссоздать атмосферу страны тех лет, узнаваемую по фильмам классиков.

Действие второй половины ленты перемещено преимущественно в США. Эта часть фильма кажется более органичной: на экране Нью-Йорк 1970-х и 1980-х, знакомый зрителям по многим другим картинам, но, как и всё в «Доме Gucci», очень вычурный. Здесь во всём видна исключительная роскошь, а где-то и вульгарность, соответствующая как характерам героев, так и общему тону истории.