«Надеюсь, что провалится в прокате»: что первые зрители говорят о фильме «Морбиус»

В четверг, 24 марта, в Лондоне прошёл показ фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Первые зрители отзываются о картине преимущественно негативно. Они остались недовольны визуальными эффектами и сценарием, который назвали скучным и шаблонным. Возмущение аудитории вызвала и сцена после титров. В широкий прокат в ряде стран фильм выходит в конце марта. Российский релиз «Морбиуса» пока не планируется.

В четверг, 24 марта, в Лондоне прошёл показ супергеройского фильма «Морбиус» — о персонаже комиксов Marvel. Лента снята в рамках вселенной Человека-паука от Sony, включающей фильмы «Веном», «Веном 2», а также «Крейвен-охотник» — его релиз запланирован на 2023 год. Режиссёром «Морбиуса» выступил Даниэль Эспиноса, работавший над картинами «Живое» и «Код доступа «Кейптаун», среди сценаристов — Рой Томас. Его фильмография включает ленты «Логан», «Ванда/Вижн» и «Зена — королева воинов».

В главной роли — Джаред Лето. Он играет доктора Майкла Морбиуса, страдающего от редкого заболевания крови. В надежде спастись и помочь другим он решается на опасный эксперимент с кровью летучих мышей и становится вампиром.

Первые зрители преимущественно негативно отзываются о картине. Прежде всего они критикуют визуальные эффекты и другие технические решения, а также сюжет — его называют скучным и шаблонным.

«Что ж, как и ожидалось, «Морбиус» плох. Сценарий 2005 года конфликтует со странноватой графикой, выдавая на-гора довольно скучное зрелище», — пишет один из пользователей Twitter.

«В «Морбиусе» Мэтт Смит чудесно переигрывает, а (оператор. — RT) Оливер Вуд дополняет сцены действия красивой картинкой. А всё остальное — плохой сценарий, кривая графика, сбивающий с толку монтаж и ужасающий звук — даёт совершенно бессвязный результат», — утверждает другой блогер.

Отдельным объектом для критики стала сцена после титров, традиционная для фильмов по комиксам Marvel. Блогеры пишут, что финальный эпизод не оправдал их ожиданий. Известно, что сцена связана с концовкой фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

«Sony совсем слетела с катушек, сделав одну из самых ужасных сцен после титров из всех, что вам доводилось видеть», — утверждает зритель.

В то же время аудитория в целом позитивно отзывается об актёрской игре в фильме и особенно хвалит Мэтта Смита, сыгравшего суперзлодея Локсиаса Крауна. Один из блогеров также пишет, что к игре Джареда Лето «претензий нет», подчеркивая, что основная проблема фильма в скучном сценарии.

«Морбиус» доказывает, что сколько не запихни (в фильм. — RT) знаменитостей и яркой графики, Sony всегда найдёт способ с треском провалить элементарную повествовательную часть», — подытожил пользователь площадки.

Другой блогер выражает надежду, что «Морбиус» не сможет показать высокие результаты в прокате, в результате чего Sony, возможно, пересмотрит свой подход к производству подобных лент.

«Неприятно так говорить… но я очень надеюсь, что «Морбиус» провалится в прокате. Я всегда рад (кассовому. — RT) успеху фильмов и (их. — RT) кинотеатральному будущему, но Sony нужно остановить… это барахло нужно отменить как можно скорее», — говорится в сообщении.

Кадр из фильма «Морбиус»

© Marvel

Впрочем, среди первых зрителей есть несколько человек, которым «Морбиус» понравился. При этом их впечатления во многом расходятся с мнением основной аудитории. Блогеры хвалят и сюжет, и визуальные эффекты, а также в восторге от игры Джареда Лето.

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«Морбиус» — это отличная сказка-хоррор. Джареду Лето удалось сыграть так, чтобы найти баланс между хрупкой человечностью и мощным внутренним монстром. Вкупе с отличной графикой и напряжённым действием «Морбиус» чертовски хорош!» — пишет блогер.

«Морбиус» — просто супер! Роскошная картинка, невероятная игра Лето и фантастическая история. Фильм полностью оправдывает всю шумиху вокруг него и отвечает всем ожиданиям. Проще говоря, это мастер-класс по созданию кино», — утверждает ещё один пользователь Twitter.

«Морбиус» выходит в широкий прокат в ряде стран в конце марта. Дата российского релиза пока неизвестна. Ожидалось, что ленту покажут 24 марта, однако ранее из-за спецоперации на Украине студия Sony наряду с другими крупными голливудскими компаниями отказалась от проката своих фильмов на территории России. В результате этого решения в российских кинотеатрах пока не выйдут такие ожидаемые фильмы, как «Бэтмен», «Соник 2 в кино», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Затерянный город».