Основание Бене Гессерит: что известно о сериале «Дюна: Сестричество»

Центральные роли в сериале-приквеле фильма «Дюна» исполнят Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон. Они сыграют сестёр Харконнен — основательниц тайного ордена Бене Гессерит. Проект «Дюна: Сестричество» станет экранизацией научно-фантастического романа Брайана Герберта и Кевина Джеймса Андерсона «Орден сестёр Дюны». Действие картины развернётся за 10 тыс. лет до событий, показанных в картине Дени Вильнёва.

Стала известна часть актёрского состава предстоящего сериала по вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта — «Дюна: Сестричество» от стриминговой платформы HBO Max. Главные роли в ленте по роману Брайана Герберта и Кевина Джеймса Андерсона «Орден сестёр Дюны» исполнят Эмили Уотсон («Воровка книг», «Чернобыль») и Ширли Хендерсон («Гарри Поттер», «Багровый лепесток и белый»). Действие картины развернётся за 10 тыс. лет до событий, показанных в фильме 2021 года Дени Вильнёва.

Уотсон и Хендерсон предстанут в образах сестёр Вали и Тулы Харконнен, которые пришли к власти в тайном объединении женщин — Сестричестве, вскоре преобразованном в орден Бене Гессерит. Им придётся бороться с силами, представляющими угрозу будущему всего человечества.

Сюжет сконцентрирован на членах ордена, которые, используя свои сверхспособности, включая дар предвидеть будущее, контролируют развитие всего человечества.

Чтобы курировать как можно больше аспектов жизни вселенной, а также вовремя предотвращать разные события или влиять на них, тайное общество с помощью селективно-генетической программы планирует создать суперментата Квисатца Хадераха — мессию, обладающего пророческим даром.

Дени Вильнёв ранее рассказывал, что всегда был очарован этим тайным обществом.

«Бене Гессерит всегда были мне крайне интересны. Идея выстроить телесериал вокруг этого влиятельного женского ордена не только казалась актуальной и вдохновляющей, но также располагала к созданию динамичного антуража», — цитирует кинематографиста Variety.

О планах снять этот сериал стало известно ещё в 2019 году. Сообщалось, что пилотную серию поставит сам Вильнёв, однако в итоге он остался в проекте в качестве продюсера. Вместе с ним продюсированием занимаются Брайан Герберт, а также Джон Спэйтс, работавший над сценарием экранизации Вильнёва.

Изначально планировалось, что Спэйтс станет шоураннером проекта, однако из-за высокой занятости от этой идеи пришлось отказаться. Его заменила Дайан Адему-Джон, которая ранее работала над сериалами «Империя» и «Призраки усадьбы Блай». Режиссёром первых двух эпизодов выступит Йохан Ренк, снявший мини-сериал HBO «Чернобыль» и участвовавший в производстве проектов «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы» и «Викинги».

© Кадр из фильма «Дюна»/kinopoisk.ru

По слухам, сюжетная линия сериала будет пересекаться с грядущим фильмом Вильнёва «Дюна 2». В многосерийной ленте покажут возникновение Миссионарии Протектива — департамента Бене Гессерит, который распространяет на всю вселенную различные легенды и пророчества о мессиях.

Ранее стало известно, что Вильнёв ведёт работу над второй частью «Дюны».

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«У меня изначально была мечта дойти до конца первой книги Фрэнка Герберта, так что я жду не дождусь возможности продолжить историю с того места, где я её прервал», — отметил он.

В сиквеле получит продолжение история Пола Атрейдеса, который, объединившись с Чани и другими фременами, пойдёт войной против Харконненов. Дени Вильнёв отмечал, что сместит фокус повествования на персонажей, которые в первой части хотя и играли важные роли, но получили немного экранного времени. Из этого можно сделать вывод, что в центре истории наряду с Полом окажутся Чани и Харконнены.

Предварительные съёмки ленты прошли в Италии, а основной съёмочный период начался в июле в Будапеште.

Первая часть фантастического эпоса вышла в кино в сентябре 2021 года и стала одной из самых масштабных и ожидаемых экранизаций года. Картина собрала в прокате более $400 млн при бюджете $165 млн. Фильм стал лауреатом шести премий «Оскар» (за работу художника-постановщика, саундтрек, а также в технических номинациях) и завоевал зрительскую любовь по всему миру. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» ленты составляет 83%. Центральные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем и другие.