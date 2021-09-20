Режиссёр фильма «Дюна» Вильнёв рассказал о продолжении кинокартины

Режиссёр фильма «Дюна» Дени Вильнёв рассказал о планах по созданию второй части фильма.

Как отметил режиссёр в беседе с «Известиями», чтобы предотвратить апокалипсис, людям следует отказаться от экстремального капитализма и злоупотребления природными ресурсами без оглядки на последствия. По его словам, чтобы спасти планету, необходимо отказаться от маленьких, но очень вредных привычек.

Также Вильнёв рассказал о «Дюне-2».

«У меня изначально была мечта дойти до конца первой книги Фрэнка Герберта, так что я жду не дождусь возможности продолжить историю с того места, где я её прервал», — пояснил он.

Ранее актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу «Великолепный век», рассказала в беседе с ФАН о новом фильме «Улей», который был представлен на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Специальные показы».