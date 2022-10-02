«Зарядят дожди»: жителей Москвы ожидает пасмурная погода в первую неделю октября

В Москве на предстоящей неделе ожидается дождливая погода. Воздух в столице будет прогреваться до +15…+16 °С, что выше климатической нормы на один-два градуса. По словам синоптиков, смена температурного фона произойдёт в среду, после чего дожди станут кратковременными и локальными, а в столичный регион будет поступать более холодный воздух.

На предстоящей неделе жителям Московского региона придётся столкнуться с большим количеством осадков. Об этом в беседе с RT заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночь на понедельник зарядят дожди, что обусловлено балканским циклоном.

«На столичный регион прольётся до 20 мм осадков — это около 30% всей месячной нормы. Завтра днём ожидается +12...+14 °С, +10...+15 °С — по области», — сказал Тишковец.

При этом во вторник пройдёт холодный фронт. «Ночью +5...+10 °С, днём +8...+13 °С. В среду тоже с дождями. Ночью +4...+9 °С, днём +6...+11 °С. Четверг без существенных осадков. Ночью +3...+8 °С, днём +8...+13 °С», — уточнил синоптик.

Начиная с пятницы и в выходные погодой, как заявил специалист, будет управлять северная периферия антициклона: «Поэтому переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью +5...+10 °С, днём +11...+16 °С, в выходные +12...+17 °С».

В свою очередь, его коллега Михаил Леус отметил, что первая половина предстоящей недели в Москве и столичном регионе пройдёт под знаком циклона.

«Поэтому погода будет облачная, дождливая. Особенно много дождей в Москве будет завтра. В отдельных районах может выпасть до трети месячной нормы октября. Температура воздуха будет заметно выше нормы: термометры в Москве покажут +14...+16 °С, +12...+17 °С будет в районах Московской области. Во вторник и среду циклон отправится на восток и откроет дорогу в столичный регион более холодному воздуху. В среду в конце дня в облаках начнут появляться прояснения, и дожди постепенно станут локальными кратковременными, а к концу дня прекратятся», — сказал ведущий специалист центра «Фобос».

РИА Новости

При этом в выходные, по его словам, температура незначительно превысит климатическую норму.

«С четверга на погоду в столице начнёт оказывать влияние очаг повышенного атмосферного давления, то есть антициклон. Он постепенно рассеет облака, и начнётся процесс прогрева воздушных масс. В четверг ещё не жарко, +11...+13 °С, в пятницу будет +13...+15 °С, а в выходные температура в Москве поднимется до отметки +14...+16 °С, в Подмосковье — до +17 °С», — добавил Леус.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также обратил внимание, что жителей столицы ожидает изменение погоды по ходу первой недели октября.

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«В Москве начало недели будет полной противоположностью её концу. В начале недели будут дожди — вплоть до среды. В понедельник сильные осадки, а затем постепенное ослабление. С четверга у нас хорошая, ясная погода. Антициклон с западной Европы, повышение давления, отсутствие осадков. Нормальная, хорошая, октябрьская погода вплоть до выходных», — пояснил собеседник RT.

Погода в регионах

В понедельник, 3 октября, во множестве регионов центральной части России ожидается сильный дождь с порывами ветра до 15—17 м/с. Это следует из данных, представленных на сайте Гидрометцентра России.

Если днём непогода обрушится на Вологодскую, Псковскую, Новгородскую, Смоленскую, Ярославскую и Тверскую области, то ночью — на Московскую, Калужскую, Тульскую области. Также сильный дождь с грозой и порывами ветра до 20 м/с пройдёт в Рязанской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской областях.

Между тем в Оренбургской области прогнозируются заморозки — ночью столбики термометров опустятся до -3 °С. В свою очередь, на востоке Калмыкии высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

В первой половине недели сильных осадков следует ожидать жителям Ленинградской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Карелии, Приморского края (также возможен мокрый снег). В Магаданской области прогнозируется сильный снег и ветер с порывами ветра 25—30 м/с.