«Зарядят дожди»: жителей Москвы ожидает пасмурная погода в первую неделю октября
- РИА Новости
На предстоящей неделе жителям Московского региона придётся столкнуться с большим количеством осадков. Об этом в беседе с RT заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночь на понедельник зарядят дожди, что обусловлено балканским циклоном.
«На столичный регион прольётся до 20 мм осадков — это около 30% всей месячной нормы. Завтра днём ожидается +12...+14 °С, +10...+15 °С — по области», — сказал Тишковец.
При этом во вторник пройдёт холодный фронт. «Ночью +5...+10 °С, днём +8...+13 °С. В среду тоже с дождями. Ночью +4...+9 °С, днём +6...+11 °С. Четверг без существенных осадков. Ночью +3...+8 °С, днём +8...+13 °С», — уточнил синоптик.
Начиная с пятницы и в выходные погодой, как заявил специалист, будет управлять северная периферия антициклона: «Поэтому переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью +5...+10 °С, днём +11...+16 °С, в выходные +12...+17 °С».
В свою очередь, его коллега Михаил Леус отметил, что первая половина предстоящей недели в Москве и столичном регионе пройдёт под знаком циклона.
«Поэтому погода будет облачная, дождливая. Особенно много дождей в Москве будет завтра. В отдельных районах может выпасть до трети месячной нормы октября. Температура воздуха будет заметно выше нормы: термометры в Москве покажут +14...+16 °С, +12...+17 °С будет в районах Московской области. Во вторник и среду циклон отправится на восток и откроет дорогу в столичный регион более холодному воздуху. В среду в конце дня в облаках начнут появляться прояснения, и дожди постепенно станут локальными кратковременными, а к концу дня прекратятся», — сказал ведущий специалист центра «Фобос».
- РИА Новости
При этом в выходные, по его словам, температура незначительно превысит климатическую норму.
«С четверга на погоду в столице начнёт оказывать влияние очаг повышенного атмосферного давления, то есть антициклон. Он постепенно рассеет облака, и начнётся процесс прогрева воздушных масс. В четверг ещё не жарко, +11...+13 °С, в пятницу будет +13...+15 °С, а в выходные температура в Москве поднимется до отметки +14...+16 °С, в Подмосковье — до +17 °С», — добавил Леус.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также обратил внимание, что жителей столицы ожидает изменение погоды по ходу первой недели октября.
«В Москве начало недели будет полной противоположностью её концу. В начале недели будут дожди — вплоть до среды. В понедельник сильные осадки, а затем постепенное ослабление. С четверга у нас хорошая, ясная погода. Антициклон с западной Европы, повышение давления, отсутствие осадков. Нормальная, хорошая, октябрьская погода вплоть до выходных», — пояснил собеседник RT.
Погода в регионах
В понедельник, 3 октября, во множестве регионов центральной части России ожидается сильный дождь с порывами ветра до 15—17 м/с. Это следует из данных, представленных на сайте Гидрометцентра России.
Если днём непогода обрушится на Вологодскую, Псковскую, Новгородскую, Смоленскую, Ярославскую и Тверскую области, то ночью — на Московскую, Калужскую, Тульскую области. Также сильный дождь с грозой и порывами ветра до 20 м/с пройдёт в Рязанской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской областях.
Между тем в Оренбургской области прогнозируются заморозки — ночью столбики термометров опустятся до -3 °С. В свою очередь, на востоке Калмыкии высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
В первой половине недели сильных осадков следует ожидать жителям Ленинградской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Карелии, Приморского края (также возможен мокрый снег). В Магаданской области прогнозируется сильный снег и ветер с порывами ветра 25—30 м/с.