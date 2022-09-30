Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Центральной России в ближайшие дни
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» синоптик отметила, что 30 сентября и 1 октября будут самыми тёплыми днями для отдыха на природе.
«Максимальная температура в дневные часы составит +15...+17 °C... Но вторую половину субботы и практически всё воскресенье погоду уже будет определять атлантический циклон», — спрогнозировала Позднякова.
Она добавила, что в воскресенье ожидаются дожди и пасмурная погода.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.