Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Центральной России в ближайшие дни

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Центральной России в ближайшие дни.

В беседе с радио «Комсомольская правда» синоптик отметила, что 30 сентября и 1 октября будут самыми тёплыми днями для отдыха на природе.

«Максимальная температура в дневные часы составит +15...+17 °C... Но вторую половину субботы и практически всё воскресенье погоду уже будет определять атлантический циклон», — спрогнозировала Позднякова.

Она добавила, что в воскресенье ожидаются дожди и пасмурная погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.