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Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Центральной России в ближайшие дни

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Центральной России в ближайшие дни.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Центральной России в ближайшие дни
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» синоптик отметила, что 30 сентября и 1 октября будут самыми тёплыми днями для отдыха на природе.

«Максимальная температура в дневные часы составит +15...+17 °C... Но вторую половину субботы и практически всё воскресенье погоду уже будет определять атлантический циклон», — спрогнозировала Позднякова.

Она добавила, что в воскресенье ожидаются дожди и пасмурная погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.

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