Синоптик Вильфанд: холодный октябрь в России не ожидается

В октябре среднемесячная температура в пределах климатической нормы ожидается в большинстве российских регионов, в некоторых регионах температура будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, обильные осадки ожидаются в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.