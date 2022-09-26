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Синоптик Позднякова пообещала тёплую погоду в Москве в начале октября

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала тёплую погоду в Москве в начале октября.
Синоптик Позднякова пообещала тёплую погоду в Москве в начале октября
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что к концу рабочей недели атмосферное давление станет расти, температура составит около +15 °С.

«В выходные дневная температура будет ещё повыше, градусов +15...+16 °С, местами даже до +17 °С», — сказала Позднякова о прогнозе на 1—2 октября.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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