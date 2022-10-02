Синоптик Тишковец спрогнозировал около 30% всей месячной нормы осадков из-за дождей в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с RT о погоде в Москве на предстоящей неделе.

По словам синоптика, в ночь «на понедельник зарядят дожди, связанные с балканским циклоном».

«На столичный регион прольётся до 20 мм осадков, это около 30% всей месячной нормы. Завтра днём +12...+14°С, +10...+15°С по области», — сказал Тишковец.

Он добавил, что во вторник пройдёт холодный фронт.

«Ночью +5...+10°С, днём +8...+13°С. В среду тоже с дождями. Ночью +4...+9°С, днём +6...+11°С. Четверг без существенных осадков. Ночью +3...+8°С, днём +8...+13°С», — уточнил синоптик.

Начиная с пятницы и в выходные погодой, по мнению специалиста, будет управлять «северная периферия антициклона».

«Поэтому переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью +5...+10°С, днём +11...+16°С, в выходные +12...+17°С», — заключил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в октябре среднемесячная температура в пределах климатической нормы ожидается в большинстве российских регионов, в некоторых регионах температура будет выше нормы.