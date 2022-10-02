Синоптик Тишковец спрогнозировал около 30% всей месячной нормы осадков из-за дождей в Москве
- РИА Новости
По словам синоптика, в ночь «на понедельник зарядят дожди, связанные с балканским циклоном».
«На столичный регион прольётся до 20 мм осадков, это около 30% всей месячной нормы. Завтра днём +12...+14°С, +10...+15°С по области», — сказал Тишковец.
Он добавил, что во вторник пройдёт холодный фронт.
«Ночью +5...+10°С, днём +8...+13°С. В среду тоже с дождями. Ночью +4...+9°С, днём +6...+11°С. Четверг без существенных осадков. Ночью +3...+8°С, днём +8...+13°С», — уточнил синоптик.
Начиная с пятницы и в выходные погодой, по мнению специалиста, будет управлять «северная периферия антициклона».
«Поэтому переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью +5...+10°С, днём +11...+16°С, в выходные +12...+17°С», — заключил собеседник RT.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в октябре среднемесячная температура в пределах климатической нормы ожидается в большинстве российских регионов, в некоторых регионах температура будет выше нормы.