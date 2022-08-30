«Будет огонь»: что известно о кавере Крида и Шуфутинского на «Третье сентября»

Егор Крид и Михаил Шуфутинский выпустят кавер на песню «Третье сентября», которая впервые прозвучала в 1993 году, а впоследствии стала народным хитом. Премьеру песни рэп-исполнитель анонсировал в одной из своих соцсетей. Поклонники Крида с восторгом отреагировали на новость и пообещали «перевернуть календарь» вместе с артистами.

Мэтр русского шансона Михаил Шуфутинский и поп-звезда Егор Крид выпустят кавер на песню «Третье сентября». Об этом Крид сообщил в своём аккаунте Instagram*.

«Раньше он подкрадывался незаметно в одиночку, теперь нас двое. В эту пятницу, в ночь с 1 на 2 сентября свершится новая легендарная история!», — написал исполнитель.

Пользователи соцсети с восторгом приняли новость и поздравили Крида с новым шагом в карьере. В комментариях они назвали новый трек «мощной коллаборацией», «огонь-песней», «легендарным фитом».

«Круто. Буду очень ждать. Уверена, будет огонь», — говорится в одном из комментариев.

Пользователи площадки, для которых песня давно стала символом прощания с летом и начала осени, отметили, что теперь провожать тёплый сезон будет не так тоскливо. В то же время многие поклонники артиста заявили, что выход кавера — единственная причина ждать сентябрь, другие порадовались коллаборации, которая объединяет слушателей разного поколения.

«Две легенды своих поколений! Как же круто, что такие фиты случаются», — ликует блогер.

В основном пользователи соцсети выражают радость и гордость за Егора Крида и отмечают его избирательность в выборе творческого направления. Ранее исполнитель записал вместе с певицей МакSим кавер на песню «Отпускаю». Фанаты артистов поблагодарили их за то, что подарили песне «вторую жизнь».

Однако есть и те, кто неоднозначно отреагировал на новость о кавере на ретрошлягер, отметив, что Крид «хайпует» на известной песне.

«Только не это! Вот это уже зашквар, ещё и от тебя слышать «Третье сентября». Из каждой бочки (эта. — RT) дурацкая песня», — прокомментировала подписчица певца.

Песне Шуфутинского «Третье сентября», ставшей визитной карточкой вокалиста, в следующем году исполнится 30 лет. Впервые она зазвучала в 1993 году и с тех пор стала культурным феноменом. В одном из своих интервью артист признался, что песня сразу понравилась аудитории и стала хитом, так как в ней совпало много факторов, главный из которых — то, что строки откликаются в сердце каждого слушателя.

«Это было в жизни каждого, нет такого человека, который бы через это не прошёл... Каждому из людей это близко», — заявил Шуфутинский в интервью журналисту RT Антону Красовскому.

В интервью RT Шуфутинский отмечал, что сам он не ожидал, что такая «достаточно трагичная песня» станет хитом. Он также признался, что получал предложение объявить третье сентября праздником, но подобные призывы вызывают у него лишь смех.

«Мне пишут даже предложения, мол, давайте делать праздник в этот день. Смешно…», — сказал шансонье.

Былую славу песне вернул интернет-мем с хип-хоп-исполнителем Риком Россом. Фотография сопровождалась строками из песни «Третье сентября». Пользователи соцсетей отметили схожесть артистов, в частности похожие черты лица, телосложение и бороду. Разошедшаяся в рунете картинка породила целую череду других мемов, что заставило незнакомых с творчеством Шуфутинского пользователей послушать песню. Сам шансонье не ставит знак равенства между интернет-мемами и популярностью песни.

«Я не думаю, что песня своей популярностью обязана каким-то мемам. Тому, что кто-то что-то придумал из какой-то фразы», — сказал он.

Однако неприязни к мемам артист не испытывает, наоборот, они ему нравятся, поскольку они не злостные, а симпатичные и уважительные, к тому же, в них выражается отношение к песне, а не к самому певцу.

Ранее Шуфутинский рассказывал, что Крид — один из немногих молодых исполнителей, с кем он знаком, а также признался, что рэпер нравится ему за необычную манеру исполнения и сохранение чистоты русского языка.

«Во-первых, у него необычная манера и он не так коверкает русский язык, как другие: он всё-таки хорошо говорит по-русски, у него правильная речь. Во-вторых, он симпатичный и приятный парень. Мы с ним общались и виделись лично. И даже обсуждали какие-то возможные коллаборации. Он мне симпатичен», — заключил Шуфутинский.

Для звезды шансона это не первое сотрудничество с молодыми исполнителями. В 2019 году вышел совместный проект «Счастье любит тишину» с российским рэпером Александром Степановым, известным под творческим псевдонимом ST.

Реакция пользователей на видеоклип была положительной. Многие комментаторы отметили, что Шуфутинский — живая легенда и, несмотря на преклонный возраст, артист по-прежнему «проникает в душу». Один из зрителей даже объединил известные песни певца в четверостишье.

«Я календарь переверну, но не скажу об этом никому. На фото я твое взгляну. Счастье любит тишину...», — творчески выразил свою любовь к песням Шуфутинского фанат исполнителя.

Автор текста песни «Третье сентября» — Игорь Николаев, а музыки — композитор Игорь Крутой. Современные артисты записывали каверы на песню не только на русском, но и на иностранных языках. Например, на русском песню перепела рок-группа Rock Privet на мотив Linkin Park и «Жара», переложив текст на музыку Metallica, певец Сонг Вон Соб выпустил кавер на корейском языке, а коллектив Mariachi Los Panchos — на испанском.

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