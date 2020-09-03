«Я присутствую в мемах, и мне это нравится»: Михаил Шуфутинский — о 3 сентября, коронавирусе и новых песнях

В 1993 году Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября», которая моментально завоевала народную любовь, а позднее разошлась на мемы в интернете. Сам исполнитель стал прочно ассоциироваться с этой датой. В интервью RT Шуфутинский рассказал, как относится к такой народной любви и как он пережил пандемию коронавируса. Артист также поделился планами будущих концертов и новых песен.

— Ваш сольный концерт «Третье сентября, или 30 лет спустя» в Государственном Кремлёвском дворце, запланированный непосредственно на 3 сентября, переносится на 13 апреля 2021 года. Это был ежегодный проект, приуроченный к дате?

— В Кремлёвском Дворце свой сольный концерт, отмечу, сольный, я дал только раз. Это было, по-моему, в 2016-м году. Остальные выступления в Кремле проходили в рамках разных мероприятий, типа «Шансон года», «Песня года», юбилей какого-то артиста.

— Так почему концерт переносится? Что произошло?

— Из-за пандемии долго было непонятно, будут ли разрешены хоть какие-то мероприятия. В итоге кассы слишком поздно открыли, а у нас в стране не все владеют интернетом, чтобы покупать билеты онлайн.

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Кроме того, ограничения на допуск зрителей в залы в связи с коронавирусом отразились и на выручке от продажи билетов. Она будет в четыре-пять раз меньше. Но ни один промоутер, ни одна организация, которая устраивает концерты, на это не пойдёт. На государственную поддержку мы рассчитывать не можем. Я всю жизнь делаю всё сам без посторонней помощи. Поэтому «3-е сентября» в Кремле, к сожалению, не сможет состояться.

— Наверняка в юбилейном концерте было приготовлено что-то особенное для зрителей?

— Я собирался исполнить много старых песен, которые пел в 80-90-х годах. Вспомнить мой первый выход на сцену, как всё это было дорого и волнительно для меня после эмиграции. Я хотел соединить то время с сегодняшним. И мы всё очень хорошо продумали в сценарии. К сожалению, не суждено было этому состояться.

— Почему перенесли именно на 13 апреля?

— 13-го апреля у меня День рождения. И это будет выступление для широкой аудитории.

РИА Новости

© Алексей Майшев

— Почему концерт называется «30 лет спустя»?

— Прошло ровно 30 лет, как я вернулся из Америки в Советский Союз.

25-го июня 1990-го года в Киеве, во Дворце спорта состоялся мой первый концерт после возвращения из эмиграции. Тогда это ещё была одна большая страна — СССР.

Концертов было несколько, все билеты были распроданы. И эти несколько концертов, запланированные организаторами, превратились в 75 концертов по дворцам спорта и стадионам всей страны.

— Вы не думали о том, чтобы выступить там же, во Дворце спорта, в Киеве?

— Выступить в тот же день и на той же сцене было бы, конечно, интересно и символично. 30 лет, тот же город, та же площадка. Но, к сожалению, времена меняются. Меняются жизненные позиции, меняются взаимоотношения стран. И на нас, музыкантах, это тоже отражается. Мои представители пытались договориться с Киевом. Но ответ был отрицательный и совершенно чёткий. Я даже не стал сам лично как-то в этом участвовать. Хотя и мог бы написать какие-то обращения в администрацию, ещё куда-то. Но у меня есть такой принцип: кто меня не хочет, я того тоже не хочу.

Я родился в Москве. Я живу здесь, и пою на русском языке. Я много гастролирую и, конечно, я выступал с концертами в Республике Крым. А Украина сейчас считает преступниками тех людей, которые заезжали в Крым со стороны России.

Хотя, кто, как не я, спел «Крещатик» и «Моя Одесса». Мой Instagram раскалывается от просьб приехать на концерты в Днепропетровск, в Запорожье, в Харьков. Задают вопросы: «Когда приедете в Одессу?» «Когда в Киев?». Я на это отвечаю, что наверняка такое время наступит. Я очень на это надеюсь.

У меня есть весь огромный мир, который меня пускает с удовольствием. И Германия, и Израиль, и Кипр, и Греция, и где только я не выступал. Я уж не говорю про Соединённые Штаты и про Канаду. Поэтому, если только одна Украина выпала из моего графика, то я пока потерплю.

РИА Новости

© Юрий Сомов

— В каком году вы уехали из СССР? Чем вы занимались на тот момент?

— Это было в феврале 1981 года. Перед эмиграцией я работал вместе с Вячеславом Добрыниным, был аранжировщиком его песен.

— Когда вы начали сольную карьеру?

— Активно петь я начал в 33 года, уже в Америке. Я хоровик по образованию, и для меня вокальная практика не являлась чем-то неизвестным и непонятным.

— О вас часто пишут, что вы и сейчас живёте в Соединённых Штатах, это так?

— Я не живу в Штатах уже 30 лет. Я живу здесь. У меня здесь дом, друзья, семья, близкие, моя работа. Здесь мой язык родной, здесь моя страна. Я не живу в Америке. И не стремлюсь там жить.

— Для поклонников запланирован какой-то онлайн-сюрприз на 3 сентября?

— В прямом эфире в Instagram я спою песню про 3-е сентября для всех тех, кто её любит, и для тех, у кого День рождения: многие пишут мне об этом. Но выступать полностью с концертом онлайн — не буду. Встать в студии перед микрофоном и перед пустым залом, и петь, представляя себе аудиторию, — пока я с этой задачей, боюсь, что не справлюсь. Кто-то, наверное, умеет представлять себе, что он видит зрителя, а зритель слышит и видит его, и дарит аплодисменты. Я не могу.

Мне нужно слышать дыхание зала. Я хочу видеть глаза, хотя бы первых рядов. Мне нужна их реакция. Я ей подпитываюсь. Если я этой реакции не слышу и не вижу, не ощущаю, то это бессмысленное дело. Это суррогат.

— А как вы проведёте третье сентября?

— Я в этот день не буду работать, и не хочу уезжать из Москвы. Поэтому отказался от некоторых частных приглашений, корпоративов. Но, возможно, буду у своих друзей. У одного из них День рождения. Я спою для них, и ещё для миллионов людей, которым я очень благодарен за эту любовь.

Фото со страницы Instagram Михаила Шуфутинского.

— Песня «Третье сентября» разошлась на мемы. Есть очень остроумные. Например, на вашем фото надпись: «Я карантин пересижу — и снова 3-е сентября». Как вы к этому относитесь?

— Мне это нравится. Я не видел ни одного злостного мема. Они все симпатичные и очень даже уважительные. В основном в них выражается отношение не ко мне, а к песне.

Поскольку у многих я ассоциируюсь с песней «Третье сентября», то я присутствую в мемах на эту дату. И мне это нравится. Слушайте, а кому не нравится народная любовь, назовите мне такого человека?

Я даже проанонсирую, будет несколько симпатичных юмористических эпизодов, связанных со мной и с этой песней. Специально готовится в этот день целая серия роликов у нас в соцсетях и на YouTube.

vk.com

— 3 сентября родился ваш внук Дмитрий. Он живёт в США. Вы будете отмечать его День рождения по разные стороны океана?

— Конечно, по разные стороны. Тем более, сейчас, когда нас так разъединил ещё более огромный и страшный океан под названием коронавирус.

— Как вы пережили период самоизоляции, чем занимались?

— Я строго соблюдал режим самоизоляции. Я вообще человек дисциплинированный. Мы были дома. У меня хороший дом, и достаточно большой лесной участок. Со мной, кроме близких, жили ещё охранники, водитель, помощницы и управляющий. Мы вместе отметили мой День рождения узким кругом: нас было 9 человек. Мы сели за стол, выпили шампанского.

А что я ещё делал? Во-первых, я плавал. У меня есть бассейн, и это очень удобно. Я слежу за собой по мере возможности. Если раньше я плавал через день, то во время карантина я плавал каждый день. Кроме того, я занимался такими вещами, на которые в другое время совершенно не хватало времени. Например, я люблю монтировать видео, самостоятельно делать маленькие клипы на компьютере. Также я разобрал свою фонотеку. Отсортировал несколько тысяч фотографий по разделам, по годам.

Во время самоизоляции я занимался полезными организационными вещами, до которых прежде не доходили руки. В другое время нет возможности организовывать свою жизнь, она разрывается на части между концертами, записями, встречами. А сейчас такая возможность у меня была.

— Будут новые песни? Какие?

— Будут хорошие песни. Лучшие песни Шуфутинского! А какие ещё? Основная часть песен в этом альбоме была записана в последние пару лет. Сейчас заканчивается работа над альбомом. Я спел две песни Александра Розенбаума, который написал их специально для меня. И я очень рад этому, и горжусь.

— О чём эти песни?

— Обо всём. О жизни. В основном, о любви. Потому что жизнь — это любовь, а любовь — это жизнь.

— Как развиваются ваши романтические отношения, о которых тоже так много писали в таблоидах? Не отразился ли на них карантин?

— Со мной в жизни любимый человек. И я очень благодарен, что она со мной. Мы вместе уже пять лет. И всё у нас хорошо. Мы очень любим друг друга, и отношения не могут у нас ухудшиться, даже если кто-то сильно этого захочет.

— Расскажите о ваших сыновьях. Где они и чем занимаются?

— Мой младший сын живёт с семьёй в Филадельфии. А старший сын живёт здесь, с 96-го года. Здесь, в Москве он женился. Он продюсер звука для кино. У него саунд-продакшн на Киностудии Горького, и там у него есть ещё своя собственная студия. Он занимается всем, что связано со звуком для кино. Начиная с профессионального дубляжа и заканчивая саунд-эффектами. Он делает разные версии звука, озвучивает фильмы для разных стран. Он знает много языков: говорит по-японски, по-испански, понятно, что английский у него великолепный, русский у него тоже хорош.

— Вы жили в США, и эта страна для вас не чужая, у вас там сын, внуки. Как вы относитесь к тому, что происходит сейчас в США?

— Сказать простым языком — я в ужасе.

Америка, которую я застал, когда мы эмигрировали туда, это была совершенно другая страна. Все эти годы они сами вели себя к тому, что происходит сегодня. Комментировать политику я не буду. Я человек достаточно толерантный, но и достаточно неглупый, для того чтобы не говорить на такие темы во всеуслышание в прессе.

Я уже научился никому ничего не рассказывать по многим вопросам, и от этого гораздо легче жить. Я в ужасе от того, что происходит в Америке.

— Вы волнуетесь за своих близких, глядя на это?

— Я всегда волнуюсь за своих близких, даже когда ничего такого страшного не происходит. Но они взрослые люди, они умеют бороться за свою жизнь. Уверен, что они выберут правильное для себя решение.