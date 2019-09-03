«Песня стала хитом сразу»: Михаил Шуфутинский рассказал о «Третьем сентября»

В 2019 году ставшему культурным феноменом шлягеру Михаила Шуфутинского «Третье сентября» исполняется 26 лет. Шансонье рассказал RT, что в момент написания дата была выбрана случайно и не имела отношения ни к каким особенным событиям в его жизни. Но так совпало, что именно в этот день несколько лет спустя родился его старший внук Дмитрий. По мнению Шуфутинского, известность песни не связана со всплеском её популярности в интернете в последние годы. Шансонье полагает, что это произведение по-прежнему живёт в народе, поскольку оно получилось душевным.

— Вы предполагали, что песня про 3 сентября через много лет после её выхода в 1993 году станет хитом совсем не праздничной даты?

— Песня стала хитом сразу. Я её играл и пел на концертах. Но для средств массовой информации, как то телевидение и радио, я редко являюсь форматом, правильным исполнителем. Они эту песню не крутили, потому что они её просто не знали. Поэтому «Третье сентября» долго исполнялось только на концертах, всем нравилось. А в широкой ротации её не было.

Потом постепенно-постепенно люди своими письмами, заказами и так далее добились того, что её стали прокручивать в разных телевизионных и радиопрограммах. Но на самом деле она была давно уже любима людьми.

Предполагал я или нет? Она мне нравилась, поэтому я её и спел. Я просто не думал, что достаточно трагичная песня станет хитом для широкого круга людей. Но у нас так народ устроен, что он и погрустить любит тоже.

— Может быть, у вас есть статистика, сколько раз вы спели песню «Третье сентября»?

— Нет, я никогда не считал. Я пою её один раз на каждом концерте. Я далёк от занятий статистикой. У меня нет времени об этом думать.

— Всплеском популярности в последние годы песня, на мой взгляд, во многом обязана интернет-мемам. Как вы восприняли первый? Не было обиды какой-то?

— Вы не могли бы мне пояснить точно слово «мем»?

— Интернет-мем — это слова, выражения, картинки, фото, видео — что угодно, любая информация, которая вдруг становится очень популярной в сети, быстро расходится среди интернет-пользователей. Как правило, в ней присутствуют юмор, ирония, узнаваемость. И всплеск популярности «Третьего сентября» был связан именно с интернет-мемами. Вы помните, как это началось?

— Я так не думаю. Я не думаю, что песня своей популярностью обязана каким-то мемам. Тому, что кто-то что-то придумал из какой-то фразы. Я не думаю, что это так.

Плохую песню никакой мем не спасёт и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит.

Поэтому я думаю, что мемы — это вторично.

— Есть ли у вас какая-то история, которая связана с этой песней?

— Нет. В моей жизни не произошло ничего такого страшного, трагического или, наоборот, уникального, фантастически весёлого 3 сентября. Это такая дата, когда у многих моих знакомых и друзей день рождения.

Мой старший внук Дмитрий родился 3 сентября. Сейчас ему 23 года. Он родился на пару лет позже выхода песни. Просто совпадение. И это, пожалуй, всё, что я могу сказать по этому числу.

— Сейчас на концертах в этот день неизменно аншлаг. Если бы вы захотели, то могли бы выкупить любую площадку на этот день на 10 и даже 20 лет вперед, и всё равно эти билеты были бы раскуплены. Не думали об этом?

— Я не знаю. Может быть. Это не моя забота, а забота промоутеров, в задачу которых входит продавать билеты. Может быть, и будут раскуплены. Да, люди хотят пойти в этот день на концерт. Для них это какая-то знаковая дата. В основном те, с кем я разговариваю, кто пишет мне, рассказывают, что у них в этот день: день рождения, событие из жизни, встретились, расстались с любимым, с любимой. Так часто бывает.

Я не знаю, что будет на следующий год. Люди ходят на эти концерты, им нравится. И не потому, что я пою только одну песню «Третье сентября», правда? Просто получилась хорошая песня. У меня их много.

На другие песни люди тоже пишут тысячи писем, я получаю много отзывов и на другие песни тоже. Просто эта как бы легла вот так.

— Благодаря этой песне сама дата становится хитом, её предвкушают, для многих этот день идёт в связке с вашей песней.

— Мне пишут даже предложения, мол, давайте делать праздник в этот день. Смешно…