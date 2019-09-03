Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»

Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».

Об этом музыкант написал в своём Instagram.

«Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где было всё у нас всерьёз», — отметил музыкант.

По его словам, ему, как автору песни, «льстит изобилие постов, мемов и вариаций» на эту тему.

В 2018 году Шуфутинский в беседе с Пятым каналом заявил, что в его песне «3 сентября» каждый «что-то нашёл для себя».