Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
Об этом музыкант написал в своём Instagram.
«Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где было всё у нас всерьёз», — отметил музыкант.
По его словам, ему, как автору песни, «льстит изобилие постов, мемов и вариаций» на эту тему.
В 2018 году Шуфутинский в беседе с Пятым каналом заявил, что в его песне «3 сентября» каждый «что-то нашёл для себя».