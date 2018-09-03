Шуфутинский рассказал о песне «3 сентября»

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Певец Михаил Шуфутинский рассказал в беседе с Пятым каналом о своей песне «3 сентября».
Шуфутинский рассказал о песне «3 сентября»
  • © Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

«Как показала практика, песня удалась, люди её любят, она вошла прочно в жизнь многих людей. У многих людей дни рождения совпали, у некоторых свадьбы специально к этому дню и какие-то праздники семейные отмечают. Это тоже очень приятно. Я всех поздравляю», — заявил артист.

По его словам, хорошую песню ничем не испортишь — ни аранжировкой, ни костюмом, ни танцем, а если песня плохая, то ей уже ничем не помочь.

Как отметил Шуфутинский, хорошая, душевная композиция трогает каждого, каждый в ней нашёл что-то для себя.

Ранее финалисты конкурса авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» Александр Мочалов и Анастасия Фролова в беседе с НСН рассказали о своём проекте Mezozoy.

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