Шуфутинский рассказал о песне «3 сентября»

Певец Михаил Шуфутинский рассказал в беседе с Пятым каналом о своей песне «3 сентября».

«Как показала практика, песня удалась, люди её любят, она вошла прочно в жизнь многих людей. У многих людей дни рождения совпали, у некоторых свадьбы специально к этому дню и какие-то праздники семейные отмечают. Это тоже очень приятно. Я всех поздравляю», — заявил артист.

По его словам, хорошую песню ничем не испортишь — ни аранжировкой, ни костюмом, ни танцем, а если песня плохая, то ей уже ничем не помочь.

Как отметил Шуфутинский, хорошая, душевная композиция трогает каждого, каждый в ней нашёл что-то для себя.

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