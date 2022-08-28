«Входим в осенний режим»: синоптики предупредили о похолодании в Москве с 1 сентября

С первых чисел сентября в Москве ожидается резкое похолодание, заявили синоптики в беседе с RT. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температурный режим 1 сентября будет больше соответствовать погоде четвёртой пятидневки этого месяца. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков полагает, что с наступлением нового месяца сразу «включится» осенний режим.

Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Москве на предстоящей неделе. В беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 29 августа станет последним жарким днём, когда температура будет находиться на отметке +28…+30 °C.

«Это связано с тем, что уходящий антициклон ещё будет оказывать влияние. Кроме того, завтра изменится направление ветра, ветер будет идти не только с юго-востока, но и с юга. Поэтому жаркие воздушные массы будут обусловливать тёплую погоду. Ночь на понедельник тоже будет очень тёплой — +17…+19 °C, а в центре Москвы — +21…+23 °C. Это южная ночь, да и только», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что во вторник, 30 августа, антициклон, определявший жару в центре европейской части России, начнёт медленно отступать на восток. Этот процесс будет сопровождаться снижением давления сразу на 6—7 мм рт. ст. По словам синоптика, во вторник воздух будет идти с запада, температура понизится ещё на несколько градусов.

«Прогнозируется +25…+27 °C. Воздух будет чистым, и не будет никаких последствий пожаров, которые раньше ощущали москвичи. В среду ветер будет северо-западным, максимальное значение температуры +20…+24 °C. Температура понизится, но всё равно будет выше нормы примерно на 3—4 градуса», — добавил Вильфанд.

Резкое изменение температурного режима, по словам научного руководителя Гидрометцентра, произойдёт в четверг, 1 сентября.

«1 сентября температурный режим будет больше соответствовать четвёртой пятидневке сентября. То есть сразу похолодает. Давление будет низким, погода облачной с кратковременными дождями, а ветер северным. Ночью температурные значения также будут осенними — +6…+10 °C. А дневная температура будет держаться в диапазоне около +15 °C», — заключил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сравнил наступление сентября с температурным переходом, который наблюдался в мае и июне 2022 года.

«Если помните, у нас в этом году май был холодный-холодный и ровно первого июня у нас резко потеплело и прямо с первого числа началось лето. То же самое сейчас по календарю с осенью, «включается» похолодание, и мы входим в осенний режим», — заявил синоптик.

По его словам, текущая тёплая погода была обусловлена греющим эффектом воздушных масс с юга и с Ближнего Востока. Им на смену придёт циклон, отмечает Цыганков.

«На всей европейской части стоит высокое давление. Вот это высокое давление уходит на Казахстан, а на его место придёт циклон с севера. А в передней части циклона идёт поток холодного воздуха от Архангельска и с Баренцева моря. Даже сегодня уже чувствуется изменение воздуха», — сказал синоптик.

АГН «Москва»

© Киселев Сергей

В то же время в Москве на фоне сохраняющейся жаркой погоды увеличили число станций метрополитена, где раздают воду. Об этом говорится в сообщении столичного Дептранса.

«По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку девять станций, где с 15:30 раздаём воду: «Белорусская» (Замоскворецкая линия), «Аэропорт», «Баррикадная», «Беговая», «Улица 1905 года», «Водный стадион», «Савёловская» (Серпуховско-Тимирязевская линия), «Академическая», «Дубровка» (МЦК)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

До этого Дептранс сообщал, что воду можно получить на станциях «Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филёвский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Кутузовская», а также на автостанции «Орехово».

Дым от лесных пожаров в Рязанской области

С середины августа в Москве отмечалась дымка, вызванная лесными пожарами в Рязанской области. 28 августа в правительстве РФ заявили, что распространение огня остановлено.

«Было отмечено, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлением является наиболее острой на данный момент», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров.

Уточняется, что проблема задымления обусловлена тем, что тление происходит в основном на болотистой местности.

«Скоординированным силам федеральных и региональных органов, задействованных на ликвидации лесных пожаров в регионе, поставлена задача — заливать водой очаги задымления», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что населённые пункты, оказавшиеся в зоне риска, находятся в безопасности. За ними ведётся постоянное наблюдение.