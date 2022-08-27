В Московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары и высокой пожароопасности. Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

АГН «Москва»

© Пелагия Тихонова

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении. Предупреждение о пожарной опасности пятого класса действует до 23:00 28 августа. Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил об улучшении экологической ситуации в Москве.