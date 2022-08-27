В Московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
- АГН «Москва»
- © Пелагия Тихонова
«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение о пожарной опасности пятого класса действует до 23:00 28 августа.
Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил об улучшении экологической ситуации в Москве.