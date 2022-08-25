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Синоптик Тишковец заявил об улучшении экологической ситуации в Москве

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Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил об улучшении экологической ситуации в Москве.
Синоптик Тишковец заявил об улучшении экологической ситуации в Москве
  • РИА Новости

«Экологическая ситуация явно улучшилась, но это не означает, что ветер сменил направление на какое-то другое. Юго-восточная тяга ветров сохранится как минимум ближайшие 5—7 суток», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в ночь с четверга на пятницу и в утренние часы моделирование показывает новое возможное увеличение концентрации гари в воздухе.

Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.

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