Синоптик Тишковец заявил об улучшении экологической ситуации в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил об улучшении экологической ситуации в Москве.

«Экологическая ситуация явно улучшилась, но это не означает, что ветер сменил направление на какое-то другое. Юго-восточная тяга ветров сохранится как минимум ближайшие 5—7 суток», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в ночь с четверга на пятницу и в утренние часы моделирование показывает новое возможное увеличение концентрации гари в воздухе.

Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.