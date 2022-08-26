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Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Подмосковье на следующей неделе

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Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Московской области на следующей неделе.
Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Подмосковье на следующей неделе
  • globallookpress.com
  • © Роман Денисов

«В субботу, воскресенье и понедельник будет ещё довольно жарко и без существенных осадков», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как пояснила Позднякова, характер погоды начнёт меняться со следующей недели.

«Власть постепенно перейдёт к циклону. Атмосферное давление будет понижаться. Мы ожидаем, что уже в дневные часы местами по области будет небольшой кратковременный дождь. Однако эти дожди не повлияют на степень пожарной опасности, которая по-прежнему сохранится довольной высокой», — пояснила она.

По её словам, температурный фон начнёт понижаться, и в последний день лета максимальная температура воздуха днём не превысит +23...+25 °С.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с URA.RU высказался о вероятности бабьего лета в России.

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