Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Подмосковье на следующей неделе
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«В субботу, воскресенье и понедельник будет ещё довольно жарко и без существенных осадков», — заявила она в беседе с «Радио 1».
Как пояснила Позднякова, характер погоды начнёт меняться со следующей недели.
«Власть постепенно перейдёт к циклону. Атмосферное давление будет понижаться. Мы ожидаем, что уже в дневные часы местами по области будет небольшой кратковременный дождь. Однако эти дожди не повлияют на степень пожарной опасности, которая по-прежнему сохранится довольной высокой», — пояснила она.
По её словам, температурный фон начнёт понижаться, и в последний день лета максимальная температура воздуха днём не превысит +23...+25 °С.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с URA.RU высказался о вероятности бабьего лета в России.