От «Наследников» до «Игры в кальмара»: объявлены номинанты на премию «Эмми»

Стали известны претенденты на премию «Эмми прайм-тайм» — телевизионный аналог «Оскара». Лидером по числу номинаций оказался драматический сериал «Наследники». Во многих категориях на призы также претендуют проекты «Убийства в одном здании», «Тед Лассо», «Белый лотос» и другие. Лента корейского производства «Игра в кальмара» получила 14 номинаций, и это лучший результат для неанглоязычных проектов за всю историю премии. За награды в актёрских номинациях поборются Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»), Зендея («Эйфория»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Николас Холт («Великая»), Лили Джеймс («Пэм и Томми»).

Во вторник, 12 июля, Американская телевизионная академия объявила претендентов на премию «Эмми прайм-тайм». Лидером по количеству номинаций (25) стал драматический сериал HBO «Наследники». Первый сезон проекта вышел в 2018 году, и с тех пор он неоднократно боролся за престижную награду. В 2020-м его авторы были удостоены статуэток в номинациях «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» (Джереми Стронг), «Лучшая режиссура эпизода драматического сериала» и «Лучший сценарий драматического сериала».

На втором месте с 20 номинациями сериалы «Тед Лассо» производства Apple TV+ и «Белый лотос» от HBO. По 17 номинаций у проектов «Убийства в одном здании» (Hulu) и «Хитрости» (HBO Max). Нашумевшая «Игра в кальмара» представлена в 14 категориях, что является наилучшим результатом для неанглоязычных проектов за всю историю премии.

Телевизионная сеть HBO и видеосервис HBO Max, выпускающие в том числе такие популярные проекты, как «Эйфория», «Наследники» и «Барри», в этом году в сумме получили 140 номинаций, установив новый рекорд. Предыдущий принадлежал Netflix (130). На этот раз у картин популярной площадки 105 номинаций. При этом из восьми лент, представленных в главной категории — «Лучший драматический сериал», — четыре вышли на Netflix: «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Игра в кальмара» и «Очень странные дела».

Премьера финальных серий четвёртого сезона последней из них состоялась 1 июля, после чего шоу стало вторым многосерийным проектом площадки, преодолевшим отметку в 1 млрд часов просмотров. Несмотря на такую популярность проекта, в этом году статуэтки «Эмми» могут стать первыми в копилке его авторов.

Также на приз за лучший драматический сериал претендуют ленты «Эйфория», «Разделение», «Шершни» и «Наследники».

Исполнители ролей во всех этих картинах, кроме «Очень странных дел», борются за победу в актёрских номинациях. Среди них — Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»), Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»), Адам Скотт («Разделение»), Лора Линни («Озарк») и Зендея («Эйфория»). Также на призы претендуют Джоди Комер и Сандра О, снявшиеся в триллере «Убивая Еву», и Риз Уизерспун за роль в «Утреннем шоу».

© Кадр из сериала «Эйфория»

Одним из лучших комедийных сериалов может стать проект Hulu 2021 года выпуска «Убийства в одном здании» со Стивом Мартином, Селеной Гомес и Мартином Шортом. Конкуренцию ему составит картина о Нью-Йорке 1950-х «Удивительная миссис Мейзел», прошлые сезоны которой ранее удостаивались «Эмми прайм-тайм». Также в номинации представлены «Барри», «Начальная школа «Эбботт», «Чем мы заняты в тени», «Тед Лассо», «Умерь свой энтузиазм» и «Хитрости».

В комедийных лентах члены академии оценили работу Николаса Холта («Великая»), Стива Мартина («Убийства в одном здании»), Кейли Куоко («Бортпроводница»), Эль Фаннинг («Великая»), Иссы Рэй («Белая ворона»), Джейсона Судейкиса («Тед Лассо») и других актёров.

Проект о мошеннице российского происхождения Анне Сорокиной «Изобретая Анну» претендует на победу как лучший мини-сериал наряду с картинами «Белый лотос», «Выбывшая», «Ломка» и «Пэм и Томми». Сюжет последнего сфокусирован на отношениях Памелы Андерсон и Томми Ли.

Артистов сыграли Лили Джеймс и Себастиан Стэн. Оба претендуют на звание исполнителей лучших ролей в мини-сериале. Им предстоит конкурировать с Джулией Гарнер («Изобретая Анну»), Амандой Сайфред («Выбывшая»), Сарой Полсон («Американская история преступлений»), Тони Коллетт («Лестница»), Колином Фёртом («Лестница»), Оскаром Айзеком («Сцены из супружеской жизни»), Майклом Китоном («Ломка»), Эндрю Гарфилдом («Под знаменем небес») и другими.

© Кадр из сериала «Пэм и Томми»

Среди документальных работ члены академии выделили проект «Аферист из Tinder» о мошеннике, который выдавал себя за миллионера, знакомился с девушками и обманным путём выманивал у них деньги. Также награду может получить многосерийная лента «Дневники Энди Уорхола» о знаменитом американском художнике.

Кроме того, на статуэтку претендует документальный фильм Controlling Britney Spears, в котором рассказывается об опеке над поп-звездой. Из него стало известно, что действия отца артистки, назначенного опекуном, вредили ей самой. После выхода ленты общественности раскрылись многие детали жизни Бритни Спирс. В частности, оказалось, что долгое время контролировался каждый шаг артистки. Осенью 2021 года отца Спирс отстранили от опекунства.

Всего «Эмми прайм-тайм» вручается в 119 категориях, связанных с телевидением и видеосервисами. 74-я торжественная церемония состоится 12 сентября 2022 года.