«Борьба между фактом и вымыслом»: за что хвалят и ругают сериал об аферистке Анне Сорокиной

В сети вышел мини-сериал «Изобретая Анну»‎ о мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной (Делви). Одним из режиссёров картины выступил Дэвид Фрэнкел («Дьявол носит Prada»‎), а главную роль исполнила Джулия Гарнер («Озарк»‎). Зарубежные критики отмечают, что сериал получился излишне затянутым, а запутанное повествование и обилие второстепенных героев отвлекают внимание от основной сюжетной линии. В то же время эксперты хвалят игру некоторых актёров и музыкальное сопровождение проекта.

В пятницу, 11 февраля, на стриминговой платформе Netflix вышел мини-сериал «Изобретая Анну»‎ об аферистке русского происхождения Анне Сорокиной (Делви). Одним из постановщиков в нём выступил Дэвид Фрэнкел, известный по фильмам «Дьявол носит Prada»‎, «Марли и я»‎ и «Призрачная красота», а также приложивший руку к созданию сериала «Секс в большом городе»‎. Роль мошенницы в новом проекте досталась Джулии Гарнер («Озарк»‎).

В основе сериала — материал журналистки Джессики Пресслер в New York Magazine. В пилотном эпизоде зрителей знакомят с автором издания Manhattan Magazine Вивиан Кент (Анна Кламски), прототипом которой стала Пресслер. По сюжету Кент, вопреки указаниям начальства, намеревается написать статью о Сорокиной. Действие разворачивается в 2017 году: мошенницу поймали, экстрадировали из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и собираются предъявить обвинения. Сорокину до суда заключают под стражу, и журналистка добивается нескольких свиданий с ней.

Кент беременна, но хочет успеть построить карьеру до рождения ребёнка. Героиня верит, что статья получится сенсационной, и прилагает все усилия, чтобы её закончить. Журналистке приходится регулярно конфликтовать с руководством, которое в конечном счёте соглашается с её инициативой, но загоняет автора в узкие временные рамки.

Сериал не претендует на детальную достоверность — надпись на экране перед первым эпизодом гласит: «Вся эта история полностью правдива, за исключением тех деталей, которые полностью выдуманы»‎.

© Кадр из сериала «Изобретая Анну»

Многие зарубежные критики сходятся во мнении, что сериал «Изобретая Анну» излишне затянут: он включает девять эпизодов продолжительностью от 58 минут до 1,5 часа. Автору Film Inquiry Стефани Арчер лента показалась в целом интересной, однако, по мнению кинокритика, по-настоящему увлекает она только к третьему эпизоду, когда сюжет сосредотачивается непосредственно на истории Анны Делви.

Мэттью Гилберт из Boston Globe считает, что Вивиан Кент в сериале уделено слишком много внимания. А по словам Каролайн Фрамке (Variety), отношения Кент и Делви и вовсе напоминают общение Клариссы и Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят».

Автор The Hollywood Reporter Энджи Хан подчёркивает, что события сериала охватывают два временных периода. В одном Вивиан Кент впервые узнаёт об Анне, выдававшей себя за богатую наследницу и ставшей частью манхэттенской элиты. Во втором журналистка ведёт расследование. Найденная ею информация представлена в формате флэшбеков, которые идут преимущественно в хронологическом порядке и дают представление о пути главной героини.

По мнению некоторых экспертов, лента интересна прежде всего своей идеей. Помимо раскрытия основанной на реальных событиях истории, она побуждает зрителей задуматься об устройстве мира.

«Сериал «Изобретая Анну» не только заставит поразмышлять о решениях и совершенно безумных поисках себя 25-летней девушки, но и внимательнее взглянуть на систему, устроенную таким образом, чтобы успеха добивались только избранные. В конце концов перед зрителем встанет вопрос, кто же на самом деле дёргает за ниточки», — пишет Стефани Арчер из Film Inquiry.

История самой Делви, по мнению экспертов, также рассказана довольно увлекательно. Усиливает интригу отсутствие чёткого понимания, что из показанного на экране является правдой.

«С каждой серией напряжение нарастает, и зрители, как на иголках, ждут, что в любой момент выяснится, была история Анны Делви правдой или ложью. И хотя каждая серия начинается с дисклеймера «Вся эта история полностью правдива, за исключением тех деталей, которые полностью выдуманы», борьба между фактом и вымыслом не прекращается», — рассказывает Стефани Арчер. Она добавляет, что в сериале сказано: на каждые три слуха об Анне Делви лишь один — правда.

© Кадр из сериала «Изобретая Анну»

И всё же «чем сильнее стараешься распутать противоречия (ленты. — RT), тем в более безнадёжный узел они завязываются», утверждает Каролайн Фрамке. На её взгляд, сериал был бы более последовательным, если бы не попытка кинематографистов втиснуть в него как можно больше различных точек зрения на героиню.

«В центре каждой истории, конечно же, Анна, но её роль в них меняется в зависимости от того, кто их рассказывает. Например, модный стилист Вэл (Джеймс Кусати-Мойер) мог запомнить Анну как Снежную королеву с безупречным вкусом, а портье отеля Нефф (Алексис Флойд) описывает её как привередливого, но щедрого гостя и друга», — пишет Энджи Хан. Она отмечает, что такой подход демонстрирует, насколько сильно было влияние героини на окружающих, но в то же время отвлекает от основной линии.

По мнению Мэттью Гилберта, сериал не в полной мере раскрывает Делви и не даёт однозначных ответов относительно её мотивации, оказываясь «таким же скользким, как и его антигерой».

«Я не уверен, что сериал, снятый по реальным событиям, позволит понять, что заставило Анну пойти на преступления, — с психологической точки зрения или как-то ещё», — отмечает эксперт.

«Как бы ни старался сериал расшифровать её или хотя бы культурную увлечённость ею, Анна Делви остаётся загадкой как на экране, так и за его пределами», — вторит ему Каролайн Фрамке.

Чжан Аньчжэ из Slant Magazine отмечает, что сериал сосредоточен прежде всего не на преступлениях Анны Делви, а на представителях общества, в котором вращается героиня, и высокопоставленных лицах, легко идущих у неё на поводу.

Эксперты хвалят актёрский состав картины. Арчер считает, что некоторые из задействованных артистов особенно выделяются, но в целом весь каст работает как единое целое. Особенно критикам понравилась Джулия Гарнер. При этом все эксперты упоминают специфический акцент, с которым актриса говорит в сериале — первое время к нему сложно привыкнуть.

«Акцент Гарнер — смесь немецкого (где росла Анна), русского (где она родилась), гэльского (по причинам, не поддающимся логике) и, клянусь, оттенки американского Юга — возможно, определяющий элемент «Изобретая Анну», — объясняет Бен Трэверс из IndieWire.

«Гарнер, что уже неудивительно, бесконечно притягательна на экране. Она легко воплощает уникальную харизму Анны», — полагает Каролайн Фрамке.

Ещё одним достоинством сериала стало музыкальное сопровождение, которое Стефани Арчер сравнила с саундтреками лент «Бриджертоны» и «Анатомия страсти». По её словам, музыка подчёркивает динамику каждой сцены и разные элементы ленты — от образа жизни богатых героев до характера экранной Анны Делви.