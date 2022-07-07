Экранизация аниме и спектакль по сериалу: над чем работают авторы «Очень странных дел»

Шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер работают над спектаклем, действие которого развернётся во вселенной оригинального проекта. Франшизу также расширит спин-офф «Очень странных дел» — его сюжет, по словам кинематографистов, станет совершенно неожиданным для зрителей. Также Дафферы выпустят экранизацию романа Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман» и адаптацию аниме «Тетрадь смерти».

Стало известно о новых кинопроектах, над которыми работают авторы сериала «Очень странные дела» братья Мэтт и Росс Даффер. Все идеи будут реализованы в сотрудничестве с видеосервисом Netflix. Среди них спектакль, действие которого развернётся во вселенной оригинального сериала, сообщает Variety. Режиссёром проекта выступит трёхкратный номинант на «Оскар» Стивен Долдри, снявший фильмы «Чтец», «Жутко громко и запредельно близко» и «Билли Эллиот».

Вселенную «Очень странных дел» также расширит анонсированный ранее спин-офф сериала. По словам кинематографистов, сюжет ленты не будет строиться на таких ключевых персонажах оригинала, как Одиннадцать и Стив Харрингтон.

«Я читал о возможном спин-оффе про Одиннадцать, или про Стива с Дастином, или про кого-нибудь из других нумерованных (подопытных. — RT). Мне это неинтересно, поскольку всё это мы уже делали. Даже не знаю, сколько часов мы потратили на развитие всех этих линий. Так что будет что-то принципиально иное», — рассказал на днях один из братьев Даффер в подкасте Happy Sad Confused.

Кинематографисты отмечали, что спин-офф будет «на 1000% отличаться» от «Очень странных дел», однако между двумя проектами можно проследить общую деталь.

«Самая важная соединительная ткань — это эмоциональная составляющая повествования. Есть история, связанная с миром «Очень странных дел», но суть, скорее, в том, как мы эту историю рассказываем», — говорят братья Даффер.

Они обещают, что новый проект сильно удивит зрителей. О чём будет сериал, пока не знают даже в Netflix — по словам авторов ленты, они никому не раскрывали детали своей идеи. Однако тайну сумел разгадать актёр Финн Вулфхард, сыгравший в «Очень странных делах» Майка Уилера.

«Но, кроме Финна, никто больше не знает!» — подчёркивают Дафферы.

Несмотря на то что они станут авторами идеи нового проекта, его съёмками может заняться кто-то другой — братья ищут человека, которому смогут передать эстафету. Сами они планируют сосредоточиться на новых идеях. Тем не менее в Netflix заинтригованы перспективами дальнейшего сотрудничества с Дафферами.

«Мэтт и Росс обладают уникальным талантом и очень чётким видением, — сказал генеральный содиректор и директор по контенту Netflix Тед Сарандос. — «Очень странные дела» не случайно так попали в дух времени и стали тем невероятным феноменом поп-культуры, которым являются сегодня. Мы рады тому, что продолжим рассказывать новые истории вместе с ними».

© Кадр из сериала «Очень странные дела»

Среди новых проектов братьев Даффер, не связанных с «Очень странными делами», — телевизионная адаптация японского аниме «Тетрадь смерти», впервые экранизированного в 2000-х. Тогда сериал пользовался популярностью в ряде стран.

В первоисточнике рассказывается о японском школьнике Ягами, однажды завладевшем магическим артефактом в виде тетради. С её помощью можно убивать людей — для этого достаточно вписать имя жертвы. Герой решает спасти мир от зла и жестокости и становится виновником серии убийств. Происшествия привлекают внимание правоохранительных органов, и на поиски Ягами отправляется опытный детектив.

Также кинематографисты работают над многосерийной экранизацией романа Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман» о мальчике, который попадает в другую реальность и пытается спасти мать от смерти, и продюсируют оригинальный сериал от создателей ленты «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления». Сюжет этого проекта пока держится в секрете.

В июне братья Даффер удивили поклонников «Очень странных дел» заявлением о том, что они неоднократно вносили коррективы в уже выпущенные эпизоды сериала. Изменения коснулись в том числе визуальных эффектов в четвёртом сезоне. Кроме того, режиссёры пообещали изменить дату рождения Уилла с 22 марта на 22 мая, чтобы не было сильного расхождения картинки с озвучкой. Ранее кинематографисты вообще забыли о его дне рождения — в сериале друзья героя также не вспомнили о празднике и пренебрежительно отнеслись к Уиллу в этот день.

Четвёртый, предпоследний сезон «Очень странных дел» завершился 1 июля. Шоу стало вторым многосерийным проектом Netflix, когда-либо преодолевшим отметку в 1 млрд часов просмотров.

Все эпизоды сериала доступны на российских площадках «Зетфликс» и stranger-things.ru. Также ленту можно скачать на «Рутрекере» и других подобных ресурсах.