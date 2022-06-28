«Отджорджлукасили» кое-какие вещи»: как фанаты «Очень странных дел» отнеслись к тайным правкам в вышедших эпизодах

Поклонники сериала «Очень странные дела» обсуждают решение режиссёров перемонтировать уже вышедшие серии. Ранее создатели сериала братья Даффер признались, что втайне от зрителей «отджорджлукасили» — внесли изменения — в ряд эпизодов. В частности, они поменяли дату рождения одного из героев, так как «забыли про него». Вторая часть четвёртого, предпоследнего сезона «Очень странных дел» стартует первого июля.

Шоураннеры сериала «Очень странные дела» братья Даффер признались, что втайне от зрителей редактировали некоторые эпизоды проекта.

Они отметили, что делали это «в стиле Джорджа Лукаса», поскольку автор «Звёздных войн» неоднократно редактировал свои фильмы спустя годы после премьеры.

«Люди не знают, но мы также «отджорджлукасили» кое-какие вещи, — признался Мэтт Даффер в интервью. — Я рад, что нашими стараниями «Джордж Лукас» стал глаголом».

На вопрос, какие конкретно серии подверглись изменениям, братья отвечать не стали, но Росс Даффер дал понять, что фанаты «Очень странных дел» могут найти различия, если пересмотрят первые сезоны на DVD или Blu-Ray и сравнят их с эпизодами на Netflix — там они уже обновлены.

Режиссёры рассказали, что также планируют изменить дату рождения Уилла, чтобы закрыть сюжетную дыру в четвёртом сезоне. Для этого они переделают серию второго сезона, в которой Джойс рассказывает историю о дне рождения героя — из неё становится ясно, что праздник был 22 марта. Дафферы планируют заменить дату на 22 мая, чтобы не было сильных расхождения картинки с озвучкой.

Причиной такого решения стало то, что поклонники ленты начали выражать своё расстройство после просмотра второй серии четвёртого сезона. По сюжету Уилл идёт на роликовый каток вместе с друзьями, у которых свидание. Он чувствует себя третьим лишним, приятели его игнорируют, и всё это происходит 22 марта. Зрители заметили, что этот сезон и так неблагоприятен для героя, так ещё и о его дне рождения все забыли.

Фанаты при этом считали, что настолько душещипательный сюжет был намеренным. Но братья Даффер признались, что совершенно забыли об этой детали.

«Честный ответ здесь заключается, конечно, в том, что, как и персонажи сериала, мы тоже забыли про день рождения Уилла», — искренне заявил Мэтт Даффер.

При этом сценаристы не хотят, чтобы поклонники подозревали их в неприязни к Уиллу. Они принесли извинения зрителям и пообещали, что впредь будут более осторожны и постараются не забывать даты рождения остальных персонажей.

Помимо этого, Росс Даффер признался, что вместе с братом они уже внесли некоторые изменения, связанные с визуальными эффектами, в четвёртый сезон.

«Netflix... Мне кажется, они никогда никому не позволяли что-то дорабатывать, если говорить о премьерной неделе или даже о премьерном уикэнде. И мы спросили: «А почему, собственно?». Он говорит: «Ну, мы нервничаем на этот счёт». И мы такие: «Ну, может быть в этот раз попробуем всё-таки». И в итоге получилось хорошо», — заявил Росс Даффер.

К слову, поклонники сериала без особой радости встретили известие о том, что в ленте будут исправлены ошибки. Один из пользователей Twitter считает, что дату рождения Уилла исправлять не стоит — такой поворот пошёл на пользу персонажу.

«Нет, оставьте!!! Это добавляет глубины его персонажу, и получается, что Уилла все настолько не замечают, что даже и о дне рождения его забыли!!!», — говорится в сообщении.

Другой блогер придерживается той же точки зрения и отмечает, что в ошибках нет ничего страшного, и нет необходимости их исправлять уже после выхода сериала.

«Почему бы не оставить это как есть? Мне кажется, это счастливая случайность — то, насколько Уилла игнорируют. И я также не понимаю необходимость менять что-то уже после премьеры. Ну вышла ошибка, и что — бывает», — пишет автор.

Несколько человек отмечают, что необязательно что-то перемонтировать — можно справиться с проблемой гораздо проще.

«Не легче ли было бы просто поменять дату на записи с камеры? То есть, в четвёртом сезоне ведь больше нет каких-то подтверждений тому, что происходит всё в марте, так ведь?», — спрашивает один из пользователей.

«Да уж, они буквально могли бы просто изменить это даже на 24 марта или что-нибудь такое, то есть всё равно в весенние каникулы, просто день другой сделать», — считает другой автор.

Впрочем есть и те, кто одобрил решение кинематографистов. Кое-кто из зрителей отметил, что изменение вполне обоснованное, и «внести его — это не «джорджлукасить», это, скорее, как стакан Starbucks убрать из серии «Игры престолов».

Один из пользователей площадке Reddit вспомнил, что ранее авторы «Очень странных дел» уже вносили правки в первый сезон, а другой предложил кинематографистам изменить сцену первого появления Кали — «у неё татуировка задом наперёд».

© Кадр из сериала «Очень странные дела»

В пятницу, 1 июля, состоится премьера второй части четвёртого сезона сериала. Ранее в сети появился трейлер продолжения, в котором можно увидеть намёки на интригующие сюжетные повороты.

В финале первой части сезона зритель узнаёт, что Векна — это Генри Крил, мальчик из 1950-х, который стал первым подопытным в том же правительственном эксперименте, что и Одиннадцать, а Нэнси всё ещё находится в Изнанке.

Из трейлера второй части стало ясно, что Нэнси смогла выжить. Одиннадцать пытается вернуться к своим друзьям, но Бреннер говорит ей, что её друзья и она не готовы к этой битве, добавляя, что «Хокинс падёт».

В конце ролика зритель видит Одиннадцать сначала перед взрывом в пустыне, а после — внутри дома Крила, где она использует свои силы — вероятно, в какой-то битве.

В интервью журналу Empire шоураннеры проекта братья Даффер раскрыли подробности о финале. По их словам, в последней серии «будет спецэффектов больше, чем во всём третьем сезоне». Режиссёры уточнили, что из всего эпизода зрителей ждёт целый час непрерывного напряжения и страха.

Актёр Джозеф Куинн, исполняющий роль Эдди, в разговоре с The Guardian также заинтриговал фанатов ленты, сказав, что финал — это настоящая «бойня».

Известно, что четвёртый сезон значительно отличается от всех предыдущих как по тональности и уровню страха, так и по длительности эпизодов.

Также по теме «Приближаемся к финалу»: сериал «Очень странные дела» закончится на пятом сезоне Шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер опубликовали открытое письмо к фанатам, в котором назвали дату премьеры...

Как отмечает Variety, всего во второй части ожидается два эпизода, один из которых будет длиться два с половиной часа. По словам шоураннеров Мэтта и Росса Даффер, из-за специфики структуры серии они не смогли разделить её, поэтому решили выпустить так и назвать «мегаэпизодом». На производство каждой из непривычно продолжительных серий ушло не менее $30 млн.

Четвёртый сезон будет не последним в истории «Очень странных дел». Как сообщалось ранее, Росс и Мэтт Даффер планируют закончить сериал на пятом.

По словам одного из продюсеров проекта Мэттью Таннела, несмотря на то, что пока неизвестна дата премьеры пятого сезона, братья Даффер задумываются о спин-оффе — у них уже есть идея. Она сильно отличается от оригинального сериала и удивит поклонников.

Сериал стартовал в 2016 году. Изначально Мэтт и Росс Даффер хотели создать ремейк «Оно» Стивена Кинга, но передумали и сняли «Очень странные дела». Поэтому в проекте много отсылок к писателю и его произведениям — так, например, логотип сериала напоминает шрифт, который использовался на оригинальных изданиях Кинга в 1980-х («Куджо», «Кристина»).

Вышедшие эпизоды сериала доступны на российских площадках Зетфликс и stranger-things.ru. Также сериал можно скачать на Рутрекере и других подобных ресурсах.