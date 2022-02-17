«Приближаемся к финалу»: сериал «Очень странные дела» закончится на пятом сезоне

Шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер опубликовали открытое письмо к фанатам, в котором назвали дату премьеры четвёртого сезона. По их словам, он будет на порядок длиннее, чем предыдущие. Кроме того, кинематографисты заявили, что проект завершится на пятом сезоне. К настоящему моменту вышло три сезона «Очень странных дел», состоящих общей сложностью из 25 эпизодов.

Стриминговый сервис Netflix обнародовал письмо шоураннеров Мэтта и Росса Дафферов, обращённое к поклонникам популярного сериала «Очень странные дела». В нём кинематографисты рассказали подробности работы над четвёртым сезоном проекта.

«Девять сценариев, более 800 страниц, почти два года съёмок, тысячи визуальных эффектов, а продолжительность — почти вдвое больше, чем у любого предыдущего сезона. Четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» оказался самым сложным, но оно того стоило. Все участники невероятно гордятся результатами нашей работы, и нам не терпится поделиться ими с вами», — говорится в обращении.

Сценаристы уточнили, что сезон получился «беспрецедентно длинным» и выйдет в двух частях. Первую обнародуют 27 мая, а вторую — 1 июля.

Вместе с тем, отмечают братья Даффер, этот релиз станет «началом конца».

«Семь лет назад мы спланировали полную сюжетную линию сериала «Очень странные дела». Уже тогда мы думали, что история растянется на четыре-пять сезонов. Сюжет оказался слишком масштабным, чтобы уложиться в четыре сезона, но, как вы скоро сами убедитесь, мы приближаемся к финалу. Четвёртый сезон будет предпоследним, а пятый — заключительным», — говорится в сообщении.

Кинематографисты допускают, что о вселенной «Очень странных дел» можно рассказать «ещё немало удивительных историй» с участием новых героев, однако подчёркивают, что сперва хотят закончить эту.

Действие грядущего четвёртого сезона разворачивается спустя полгода после событий, описанных в третьем. По сюжету по итогам битвы в торговом центре устоявшаяся компания друзей распадается. Они становятся старшеклассниками, что «тоже не облегчает ситуацию».

«Но именно сейчас, когда герои особенно уязвимы, появляется новая, ещё более опасная, сверхъестественная угроза. Разгадка этой страшной тайны может раз и навсегда положить конец ужасам Изнанки», — говорится в анонсе Netflix.

Ранее Мэтт и Росс Дафферы уже упоминали, что история не закончится на четвёртом сезоне. Один из продюсеров и режиссёров ленты Шон Леви, в свою очередь, подчёркивал, что концовка истории — не за горами. Он также рассказывал, что четвёртый сезон будет куда масштабнее и амбициознее первых трёх как визуально, так и с точки зрения сюжета. Кроме того, Леви не исключал возможность производства других проектов, так или иначе связанных с сериалом «Очень страшные дела».

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Премьера первого сезона сериала «Очень странные дела» состоялась в июле 2016 года. Его действие разворачивается в 1980-х. По сюжету в небольшом вымышленном американском городе Хоукинсе исчезает школьник Уилл. На поиски мальчика отправляются его друзья, а также их новая знакомая по имени Одиннадцать. Одиннадцать — не простой ребёнок: она имеет непосредственное отношение к происходящему в округе.

Второй сезон вышел в октябре 2017 года, а третий — летом 2019-го.

При работе над сценарием авторы сериала вдохновлялись теориями заговора, а также слухами о правительственных экспериментах, связанных с изучением методов психологической атаки и исследованиями в области телепортации и контроля над разумом. Проект быстро завоевал внимание аудитории и стал одним из самых популярных в истории Netflix. Третий сезон «Очень странных дел» был вторым по просмотрам на площадке среди англоязычных сериалов. За всё время существования лента получила более 30 номинаций на премию «Эмми» и удостоилась семи статуэток. Кроме того, проект претендовал на «Золотой глобус» и BAFTA TV Award. Сериал стал лауреатом премии «Сатурн», MTV Movie & TV Awards и получил премию Гильдии киноактёров США — 2017 в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале».

Сериал тепло встретили как критики, так и широкая аудитория. На портале Rotten Tomatoes его рейтинг по итогам обработки рецензий кинокритиков составляет 93%. Зрители оценили релиз на 91%. Среди достоинств проекта эксперты называют достоверную передачу атмосферы 1980-х, а также некоторое сходство с «Секретными материалами». Также рецензенты отмечают интригующий сюжет, его динамичное развитие, эмоциональное наполнение истории, музыкальное сопровождение и многое другое.