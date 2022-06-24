«Городские службы переведены в режим повышенной готовности»: в Москве в ближайшие три дня установится сильная жара

В предстоящие выходные в Москве ожидается сильная жара: столбики термометров прогреются до 30—32 °С, сообщили в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, подобный температурный фон сохранится до конца июня. В связи с жарой городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. При этом на железнодорожных вокзалах и станциях до 27 июня будут бесплатно раздавать воду.

Гидрометцентр России опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве в предстоящие три дня.

«В период 25—27 июня в Москве ожидается сильная жара (температура днём — +30...+32 °С)», — сообщили синоптики.

По данным ведомства, в столичном регионе установится антициклональная погода: малооблачная и сухая, обеспечивающая хороший дневной прогрев воздуха. При этом с 26 по 28 июня температура будет выше климатической нормы на 4—5 °С.

Как указал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT, подобные температурные значения сохранятся по меньшей мере до начала июля.

«Жара будет... Та погода, которая установилась со вчерашнего вечера и сегодня засияла всеми красками, будет стоять, по всей видимости, до самого конца июня», — рассказал синоптик.

По прогнозу специалиста, в Московском регионе ожидаются тёплые солнечные дни без осадков.

«Думаю, что +31 °С — это максимальное значение, которое возможно в пиковые часы, это где-то в 15:00—17:00», — заключил Шувалов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, говоря о погоде в столице в ближайшие дни, указал, что речь не идёт об экстремальном зное.

«Ну что значит жара? Это всего лишь аномальное тепло. Во-вторых, +30 °С в Москве столбики термометров пересекут всего лишь пару раз. В воскресенье и в понедельник. Это не является экстремальной жарой. Экстремальная жара — это пять суток +30...+35 °С изнуряющего зноя. А здесь пару дней, потом освежающий короткий дождь и сброс до комфортной температуры», — подчеркнул синоптик.

По его словам, 28 июня пройдёт холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными локальными ливнями и грозами: «Температура воздуха понизится с +28...+33 °С до +24...+29 °С и дальше будет оставаться на этом уровне».

АГН «Москва»

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«Согласно прогнозам синоптиков, в выходные дни и в понедельник в Москве ожидается экстремальная жара. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Уточняется, что столичные власти также повысят контроль за состоянием систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики, пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города, а также увеличат число профилактических осмотров линий электропередачи.

«Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. При необходимости проведём аэрацию: в жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. В ночные часы — с 21:00 до 6:00 — обильно поливаем деревья, кустарники, цветники и газоны», — пояснили в пресс-службе городского хозяйства Москвы.

Legion-Media

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании будут до 27 июня бесплатно раздавать питьевую воду на вокзалах и станциях, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Пассажиры смогут бесплатно взять воду в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савёловском вокзалах, а также на станциях «Мытищи», «Выхино», «Подольск», «Железнодорожная», «Лобня», «Одинцово» и «Тушинская».