Метеоролог Шувалов назвал причины катаклизмов на юге России

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Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о причинах катаклизмов на юге России.
Метеоролог Шувалов назвал причины катаклизмов на юге России
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  • © Ozgur Donmaz

«Катаклизмы вызваны тем, что на побережье выходят водяные смерчи, которые выносят, поднимаясь вверх, достаточно большое количество воды, и, обрушиваясь вниз, они вызывают эти оползни и селевые потоки», — объяснил специалист.

По его словам, такая погода продлится ещё двое суток.

«Только с началом следующей недели произойдёт смена атмосферных образований. Эта высокая ложбина заполнится, и тогда мы ожидаем улучшения погодной ситуации: немного подрастёт температура — до +25…+30 °С, и эти явления, которые связаны с развитием кучево-дождевой области, прекратятся», — заключил Шувалов.

Ранее стало известно, что в Лазаревском районе Сочи потоком воды в Чёрное море смыло два автомобиля.

В других населённых пунктах района — Солониках, Катковой Щели, Тхагапше, Большом Кичмае, Головинке — подтоплены дома, зафиксированы порывы линий электропередачи. Есть локальные подтопления двух образовательных учреждений.

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