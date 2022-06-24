В Сочи в Чёрное море смыло два автомобиля, ведутся поиски семи человек

В Лазаревском районе Сочи потоком воды в Чёрное море смыло два автомобиля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, ведутся поиски семи человек.

Отмечается, что удалось спасти одного.

«К поиску привлечены вертолёт Ка-32 и спасательный катер «Валерий Замараев», — сообщили в ведомстве.

Как пишет портал Sochi1.ru, ночью в Лазаревском районе выпало 85 мм осадков. На посёлок Зубова Щель сошло три мощных селевых потока, объявлена чрезвычайная ситуация.

В других населённых пунктах района — Солоники, Каткова Щель, Тхагапш, Большой Кичмай, Головинка — подтоплены дома, зафиксированы порывы линий электропередачи. Есть локальные подтопления двух учреждений образования.