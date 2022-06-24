В Сочи в Чёрное море смыло два автомобиля, ведутся поиски семи человек

Короткая ссылка
В Лазаревском районе Сочи потоком воды в Чёрное море смыло два автомобиля.
В Сочи в Чёрное море смыло два автомобиля, ведутся поиски семи человек
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, ведутся поиски семи человек.

Отмечается, что удалось спасти одного.

«К поиску привлечены вертолёт Ка-32 и спасательный катер «Валерий Замараев», — сообщили в ведомстве.

Как пишет портал Sochi1.ru, ночью в Лазаревском районе выпало 85 мм осадков. На посёлок Зубова Щель сошло три мощных селевых потока, объявлена чрезвычайная ситуация.

В других населённых пунктах района — Солоники, Каткова Щель, Тхагапш, Большой Кичмай, Головинка — подтоплены дома, зафиксированы порывы линий электропередачи. Есть локальные подтопления двух учреждений образования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить