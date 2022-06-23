Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане до 18 м/с

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В Гидрометцентре Татарстана предупредили о неустойчивой погоде в регионе в ближайшие дни.
Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане до 18 м/с
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Об этом сообщает inkazan.ru.

Южные районы республики находятся под влиянием волнового фронта. В пятницу, 24 июня, там возможны дожди, грозы с кратковременным усилением ветра до 18 м/с.

В выходные, а также 27 и 28 июня регион окажется на периферии северного антициклона. Ночью температура воздуха опустится до +10...+15 °С, днём ожидается +26 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики спрогнозировали сильные грозы в Челябинске 24 июня.

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