Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане до 18 м/с
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Об этом сообщает inkazan.ru.
Южные районы республики находятся под влиянием волнового фронта. В пятницу, 24 июня, там возможны дожди, грозы с кратковременным усилением ветра до 18 м/с.
В выходные, а также 27 и 28 июня регион окажется на периферии северного антициклона. Ночью температура воздуха опустится до +10...+15 °С, днём ожидается +26 °С.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики спрогнозировали сильные грозы в Челябинске 24 июня.