В Московском планетарии рассказали, когда в Москве можно будет увидеть парад планет

Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала, когда и где в Москве можно будет увидеть парад планет в ночь с 23 на 24 июня.

В беседе с «Москвой 24» Рублёва сообщила, что наблюдать парад планет можно будет с трёх часов утра.

Парад планет — астрономическое явление, когда планеты выстраиваются в один ряд и их можно увидеть невысоко над горизонтом.

Меркурий сейчас находится вне зоны видимости, поэтому в ночь с 23 на 24 июня можно будет увидеть шесть планет: Венеру, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун, причём четыре из них — Венеру, Юпитер, Марс и Сатурн — можно будет наблюдать невооружённым взглядом.

«Я думаю, как раз в районе трёх часов утра будут видны Венера, Юпитер, Марс, Сатурн. Нужно посмотреть на ту часть неба, которая от северо-востока до юга. Это можно будет наблюдать ранним-ранним утром, когда ещё достаточно темно, но уже начинает светать», — отмечает Рублёва.

Она рекомендовала наблюдать за парадом планет за городом, но если такой возможности нет — его будет видно с высоких этажей.

В конце мая старший научный сотрудник, пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал о метеорном потоке Тау-Геркулиды.