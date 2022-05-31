Учёный Железнов рассказал о метеорном потоке Тау-Геркулиды

Старший научный сотрудник, пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал о метеорном потоке Тау-Геркулиды.

«Земля линейно движется вокруг Солнца со скоростью около 30 км/с. Примерно с такой же скоростью двигаются и все эти пылинки, даже с большей скоростью. Даже если совместить векторы, то скорость вхождения пылинок — от 5 до 15 км/с: пылинки висеть в воздухе не будут, они моментально сгорают», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

По его словам, Земля пересекает эту полосу активности за день-два или даже за несколько часов, поэтому такое явление практически не оказывает влияния на погоду.

Ранее директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, что метеориты постоянно падают на Землю и по-настоящему «серьёзные» события случаются примерно несколько раз в 100 лет.