Звёздная месть: Эмбер Хёрд планирует написать книгу о суде с Джонни Деппом

Эмбер Хёрд планирует написать книгу, в которой в подробностях «расскажет обо всём». Актриса собирается поделиться с читателями своей версией громкого судебного процесса. По данным СМИ, Хёрд уже заключила многомиллионный контракт и готова приступить к работе над «книгой о мести». Ранее актрису обязали выплатить своему бывшему мужу Джонни Деппу $8,35 млн в качестве компенсации за клевету. Её представитель заявил, что у Хёрд нет таких денег.

Звезда «Аквамена» Эмбер Хёрд собирается выпустить книгу, в которой отразит свой взгляд на скандальный судебный процесс. По данным интернет–издания The News International, актриса уже заключила многомиллионную сделку для осуществления своего замысла. В материале OK! говорится, что, по мнению Хёрд, её актёрской карьере в Голливуде пришёл конец, но в то же время она взволнована своим следующим шагом — написанием разоблачающей книги, в которой намерена «рассказать обо всём».

Впрочем, такой акт может обойтись актрисе в круглую сумму, если она снова покусится на репутацию бывшего мужа. Джонни Депп и его адвокаты читают и слушают всё, что говорит Хёрд. Если она пересечёт черту, то снова может предстать перед судом из–за обвинений в клевете.

Юрист Дрор Байкель, автор книги The 1% Divorce — When Titans Clash, рассказал OK!, что вердикт в Вирджинии после многонедельных изнуряющих показаний губительно сказался на актрисе и её репутации. Он подчеркнул, что присяжные нашли Хёрд неубедительной во всех смыслах и отвергли её свидетельские показания. Заявления актрисы сочли неправдоподобными даже когда она плакала на свидетельской трибуне.

Эмбер Хёрд проиграла суд присяжных по делу о клевете, в котором истцом выступил её экс–супруг — актёр Джонни Депп. Суд вынес вердикт в пользу бывшего мужа актрисы. Присяжные пришли к выводу, что актриса оклеветала экс–супруга, назвав себя жертвой домашнего насилия. Её обязали выплатить Деппу $15 млн, $10 млн из которых — это компенсация, $5 млн — штрафные санкции. Но в соответствии с ограничением штрафных санкций Вирджинии сумма была уменьшена до $10,35 млн. С учётом того, что во время рассмотрения встречного иска Хёрд к Деппу присяжные обнаружили факт клеветы в одном из заявлений актёра, за что обязали его выплатить ей $2 млн, сумма снизилась до $8,35 млн.

«Жюри присяжных заявило, мол, вы оба совершили плохие поступки. Но, по мнению присяжных, её поступки были на порядок хуже», — сообщил судебный адвокат Лоренс МакКлафферти.

Психолог Лорел Андерсон, у которой бывшие супруги проходили терапию в 2015 году, также подчеркнула, что вина в конфликте лежит и на Деппе, и на Хёрд. Она охарактеризовала их отношения как «взаимное насилие».

Во время дачи показаний Хёрд заявила, что бывший супруг неоднократно бил и насиловал её. По словам актрисы, она боялась за свою жизнь, так как думала, что однажды Депп её убьёт.

Все обвинения в свой адрес Джонни Депп отрицал, а его защитники обвинили актрису во лжи, заявив, что единственным абьюзером в отношениях экс–пары была сама актриса.

В качестве доказательства своих слов адвокат Деппа Камилла Васкес в ходе судебного процесса включила аудиозаписи споров и ссор бывших супругов, а также представила любовные сообщения от Хёрд Деппу, которые актриса писала после предполагаемых нападений. Из них Камилла Васкес сделала вывод, что Хёрд не боялась супруга. Однако актриса протестовала против обвинений в свой адрес.

«Это человек, который пытался меня убить. Естественно, это страшно. Он, кроме того, мой муж», — сказала актриса.

Эмбер Хёрд также рассказала присяжным, что последние месяцы брака были полны насильственных инцидентов. По словам актрисы, супруг бил и душил её, а в наркотической ярости бросался в неё разными предметами.

«Я знала, что мне придётся уйти от него. Знала, что если этого не сделать, то я не выживу. Я очень боялась, что это крайне плохо для меня кончится… Насилие было уже нормой, а не исключением. Я считаю, что он в итоге зашёл бы слишком далеко, и тогда меня бы здесь не было», — заявила Хёрд.

Актриса также упомянула конфликт с экс–супругом, который произошёл в 2015 году в Австралии. Она заявила, что актёр тогда изнасиловал её бутылкой.

«Он забрался на меня на игровом столе и стал бить по лицу — раз за разом. Следующее, что я помню, — лежу, отклонившись назад на барной стойке, то есть грудью наверх. Казалось, что он бьёт меня кулаками, но при этом я чувствовала давление — боль и давление в области лобковой кости» — рассказала Хёрд.

Судебный процесс начался после того, как в 2018 году Эмбер Хёрд опубликовала статью в The Washington Post, где она назвала себя жертвой домашнего насилия. Джонни Депп подал против неё иск на сумму $50 млн.

Актёр признал, что у пары случались ссоры, но он никогда не поднимал руку на бывшую супругу. Присяжные выслушали разные версии событий, происходивших во время совместной жизни пары, показания более 60 свидетелей из окружения экс–супругов, изучили заключения экспертов по психиатрии и анализу социальных сетей, а также фото– и аудиозаписи споров пары, многочисленные электронные письма и текстовые сообщения.