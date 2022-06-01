Джаз, шахматы и «Чернозём»: 12 главных музыкальных фестивалей лета в России

В 2022 году отменены крупнейшие российские фестивали «Нашествие» и Park Live, однако у любителей подобных мероприятий остался большой выбор других музыкальных событий. Они смогут насладиться джазовыми мотивами в Крыму на Koktebel Jazz Party или в Москве на Chess & Jazz. В Краснодарском крае состоится фестиваль «Тамань — полуостров свободы», а в Москве любимых исполнителей можно будет послушать на «Ласточке-Summeet» и VK Festе. Завсегдатаев «Дикой мяты» в 2022 году ждут сразу два музыкальных праздника — Green и Violet. Об этих и других мероприятиях — в материале RT.

«Ласточка-Summeet»

(4 июня, Москва)

«Ласточка-Summeet» ежегодно проходит на территории комплекса «Лужники» в Москве. Хедлайнеры — артисты, работающие в самых разных современных музыкальных направлениях.

В этом году фестиваль пройдёт 4 июня. Согласно программе, посетители смогут подвигаться под ЛСП, поностальгировать вместе с Дельфином, а также послушать таких артистов, как Markul, Anikv, 104, группа «Куртки Кобейна». Кроме того, гостей ждут мастер-классы, спортивные мероприятия и прочие активности.

«Вереск»

(10—12 июня, Липецкая область)

Фольклорный фестиваль «Вереск» в очередной раз пройдёт в археологическом парке «Аргамач» (село Аргамач-Пальна). Этим летом для посетителей мероприятия выступят «Марко Поло», «Пламя в нас», Teufelstanz, «Калевала», «Агидель» и другие.

Помимо музыкальной части, на фестивале будет множество различных развлечений и мастер-классов. Зрители смогут посетить средневековый турнир, позаниматься йогой или историческими танцами, постоять на гвоздях и купить сувениры на местной ярмарке.

«Дикая Мята Green»

(17—19 июня, Алексинский район, Бунырёво)

Популярный фестиваль «Дикая мята» в этом году раздвоился: первая его половина под цветом Green (зелёная) пройдёт с 17 по 19 июня. Среди участников преимущественно российские коллективы и исполнители — Евгений Маргулис, «Кис-кис», The Hatters, «Кино», Алёна Швец, «Аффинаж», Драгни, «Папин Олимпос», Гарик Сукачёв и прочие.

Для посетителей фестиваля организаторы подготовили разнообразные развлечения: ярмарку товаров ручной работы, бьюти-зону и мероприятия для детей.

Ural Music Night

(24 июня, Екатеринбург)

Этим летом пройдёт восьмой по счёту уральский музыкальный фестиваль. На 100 сценах в Екатеринбурге выступят 3 тыс. музыкантов из разных городов России и других стран. Гостей будут развлекать и рок-, и хип-хоп-, и даже джаз-исполнители. Вход при этом бесплатный.

Завершится фестиваль традиционной акцией «Светает» — артисты поют песню «Луч солнца золотого», а публика ловит зеркальцами первый луч восходящего солнца.

Зрители и участники Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«Дикая Мята Violet»

(24—26 июня, Алексинский район, Бунырёво)

Violet — вторая часть фестиваля «Дикая мята». Состоится она немного позже, но в том же самом месте, в Бунырёве.

В рамках «фиолетовой» части выступят как известные российские исполнители (Iowa, «Аигел», Jane Air, Дана Соколова, Дельфин), так и подающие надежды новички — Эрика Лундмоен, «Космонавтов нет», «Тима ищет свет» и другие.

По развлечениям вторая часть фестиваля не отличается от первой. Гости также смогут посетить базары, поесть здоровую еду, сделать себе макияж или причёску, заняться спортом и порисовать вместе с ребёнком на мастер-классе.

«Доброфест»

(30 июня — 3 июля, Ярославль, аэродром Левцово)

Фестиваль альтернативной музыки «Доброфест» пройдёт на аэродроме Левцово в 10 км от Ярославля. Для мероприятия установят три сцены, на которых выступят около 90 исполнителей из 40 регионов России и других стран.

На площадках появятся группа «Кис-кис», «Космонавтов нет», «Заточка», «Йорш», «Психея», Deform, South Bunch, «Мнимые числа», «Некуда бежать» и прочие.

«YLETAЙ-2022»

(14—17 июля, Удмуртия, село Лагуново)

Крупный фестиваль «YLETAЙ» будет идти четыре дня. За это время для посетителей споют такие известные исполнители, как «Сплин», Lumen, «Алиса», «Ария», «КняZz», Louna, «Северный флот», «Крематорий», «7Б», «Слот», Stigmata, «Мураками», «Кис-кис», Anacondaz, «План Ломоносова», Lascala, Горшенев, «Эпидемия» и т. д.

«Все купленные и неиспользованные билеты на фестивали «YLETAЙ-2020» и «YLETAЙ-2021», а также билеты в автокемпинг, палаточную гостиницу и лагерь «Комфорт» будут действительны в 2022 году», — отмечают организаторы мероприятия.

VK fest

(23—24 июля, Москва, Санкт-Петербург, Сочи)

В этом году VK Fest впервые пройдёт сразу в трёх городах России — в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

В московском «Парке Горького» и в Парке 300-летия Санкт-Петербурга выступят более 50 артистов. Среди них Егор Крид, Ёлка, Мари Краймбрери, Алёна Швец, Джарахов, The Hatters, Slava Marlow, Gayazov$ Brother$, Jah Khalib, Мот, Дора, Ваня Дмитриенко, Niletto и прочие.

Помимо этого, в парках организуют зоны с видеоиграми, спортивными турнирами, мастер-классами и другими развлечениями.

В Олимпийском парке «Сириус» в Сочи тем временем будут транслироваться самые яркие моменты фестиваля из двух столиц, а в ночь с субботы на воскресенье на Медальной площади выступят Леонид Агутин, МакSим, Cream soda, Dj Smash, Ramil'. Вход для всех посетителей будет бесплатным.

© РИА Новости / Игорь Руссак

Chess & Jazz

(30—31 июля, Москва)

Для ценителей хорошего джаза и интеллектуальной игры в Москве состоится Chess & Jazz — фестиваль шахмат и джаза под открытым небом. В саду «Эрмитаж» выступят Леонид Агутин, Portico Quartet, Леван Горозия, Dizzy Dutch Duck, Wild Brass и Under Influence.

Это относительно новый проект — он существует всего четыре года. В центре столицы звёзды вживую исполнят музыкальные композиции и песни, а посетители смогут испытать свои силы в шахматных партиях и увидеть игру гроссмейстеров мирового уровня.

«Тамань — полуостров свободы»

(11—14 августа, станица Голубицкая, Краснодарский край)

В августе на юге России пройдёт фестиваль «Тамань — полуостров свободы». Участники и гости расположатся в станице Голубицкой.

«На сегодняшний день музыкальный фестиваль в Тамани является единственным в России мероприятием, где можно совместить отдых на море с выступлениями модных молодёжных групп», — отмечают организаторы.

В этом году в списке хедлайнеров Кипелов, Lumen, «Эпидемия», «Кис-кис», Anacondaz, «Слот», «Кровавый риф» и другие современные исполнители.

Байк-фестиваль "Тамань - полуостров свободы 2017" в поселке Веселовка Краснодарского края

РИА Новости

© Николай Хижняк

«Чернозём»

(19—21 августа, Воронеж)

В 2022 году масштабный фестиваль рок-музыки пройдёт в Воронеже. Под открытым небом со сцены будут звучать песни мэтров российского рока — групп «Сплин», «ДДТ», «БИ-2» и других.

На территории Сити-парка «Гранд» будут функционировать палаточный городок, зона отдыха, фуд-корты, а также ярмарка, на которой можно приобрести фирменный мерч.

Koktebel Jazz Party

(19—21 августа, Крым)

Лето завершится насыщенной программой в Коктебеле для любителей джазовой музыки. В этом году фестиваль объединит два юбилейных события — 100-летие российского джаза и 20-й сезон Koktebel Jazz Party.

«Её участниками станут те, кого уже сейчас без преувеличения можно назвать легендами российского и международного джаза. По традиции мы сохраним интригу до начала фестиваля и обещаем, что август в Коктебеле будет жарким», — пообещал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», основатель фестиваля Дмитрий Киселёв.