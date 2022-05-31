Организаторы рассказали о программе международного фестиваля Intervals 2022
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
В частности, в рамках медиавыставки можно будет увидеть аудиовизуальные уличные инсталляции в Александровском саду, на фасадах Главного ярмарочного дома и бывшей фабрики «Маяк».
Также запланирована организация инсталляций в здании планетария, в Гербовом зале Нижегородской ярмарки и в киноконцертном зале «Арсенала».
Ранее НСН сообщала о прошедшем в Таганроге Чеховском книжном фестивале.