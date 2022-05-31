Организаторы рассказали о программе международного фестиваля Intervals 2022

Короткая ссылка
Организаторы рассказали о программе международного фестиваля медиаискусства Intervals 2022, который состоится в Нижнем Новгороде с 26 по 28 августа.
Организаторы рассказали о программе международного фестиваля Intervals 2022
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В частности, в рамках медиавыставки можно будет увидеть аудиовизуальные уличные инсталляции в Александровском саду, на фасадах Главного ярмарочного дома и бывшей фабрики «Маяк».

Также запланирована организация инсталляций в здании планетария, в Гербовом зале Нижегородской ярмарки и в киноконцертном зале «Арсенала».

Ранее НСН сообщала о прошедшем в Таганроге Чеховском книжном фестивале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить