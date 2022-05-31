Организаторы рассказали о программе международного фестиваля Intervals 2022

Организаторы рассказали о программе международного фестиваля медиаискусства Intervals 2022, который состоится в Нижнем Новгороде с 26 по 28 августа.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В частности, в рамках медиавыставки можно будет увидеть аудиовизуальные уличные инсталляции в Александровском саду, на фасадах Главного ярмарочного дома и бывшей фабрики «Маяк».

Также запланирована организация инсталляций в здании планетария, в Гербовом зале Нижегородской ярмарки и в киноконцертном зале «Арсенала».

Ранее НСН сообщала о прошедшем в Таганроге Чеховском книжном фестивале.