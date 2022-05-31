В Петербурге перекроют ряд улиц на период проведения Международного фестиваля цветов

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В Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта на период проведения Международного фестиваля цветов.
В Петербурге перекроют ряд улиц на период проведения Международного фестиваля цветов
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Mamin / EyeEm

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту Смольного.

В частности, 2 и 3 июня будут запрещены остановки транспортных средств на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и в переулке Крылова.

В период с 4 по 12 июня запрещаются остановки транспортных средств на площади Островского, улице Зодчего Росси, в переулке Крылова.

С 4 по 9 июня и с 10 июня до 22:00 12 июня временно прекращается движение транспорта на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова.

С 12:00 до 23:59 9 июня будет временно заблокирован проезд на площади Островского, в переулке Крылова.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что в связи с празднованием Дня России в парковки Москве будут работать бесплатно 12 и 13 июня.

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