В Петербурге перекроют ряд улиц на период проведения Международного фестиваля цветов

В Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта на период проведения Международного фестиваля цветов.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту Смольного.

В частности, 2 и 3 июня будут запрещены остановки транспортных средств на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и в переулке Крылова.

В период с 4 по 12 июня запрещаются остановки транспортных средств на площади Островского, улице Зодчего Росси, в переулке Крылова.

С 4 по 9 июня и с 10 июня до 22:00 12 июня временно прекращается движение транспорта на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова.

С 12:00 до 23:59 9 июня будет временно заблокирован проезд на площади Островского, в переулке Крылова.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что в связи с празднованием Дня России в парковки Москве будут работать бесплатно 12 и 13 июня.