Аналитик Юденков прокомментировал ситуацию на валютном рынке
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По его мнению, есть вероятность того, что рубль ещё больше укрепится в ближайшей перспективе.
«Всё это упирается в целый ряд факторов, в том числе и насколько будет устойчив процесс покупки углеводородов за рубли. Чем дольше эта тенденция будет продолжаться и чем больше будет покупаться за рубли, тем больше рубль будет укрепляться», — добавил Юденков.
Он также отметил, что на ситуацию с курсом валют может повлиять недавний указ президента о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».
«Есть указ президента о том, что нельзя поставлять товары недружественным странам. В течение двух недель правительство должно определиться, и дальше ситуация может качнуться и в другую сторону», — добавил собеседник RT.
Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман высказался о перспективах курса рубля.